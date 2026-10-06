Con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población ante posibles contingencias climáticas, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) llevó a cabo este martes un relevamiento en terreno de los distintos trabajos preventivos que se ejecutan en puntos estratégicos del departamento Calingasta.

Las tareas, orientadas a mitigar las consecuencias del fenómeno de El Niño en la comuna cordillerana, son coordinadas de manera permanente por la Dirección de Hidráulica del Gobierno de San Juan en articulación con organismos provinciales y nacionales.

Durante la jornada de inspección, las autoridades verificaron la operatividad de la maquinaria pesada desplegada en las zonas intervenidas. De la recorrida participó en representación del COPRE el jefe de Asesores del Gobernador, Rodolfo Colombo, quien observó en detalle la evolución del plan de acción y evaluó el estado general de los sectores clave del departamento.

Las labores preventivas de la provincia ya completaron etapas de intervención en las zonas de Pampa del Indio y Posada de los Patos. Actualmente, los equipos concentran sus esfuerzos en el sector del Matadero, donde se realizan trabajos intensivos de refuerzo y protección de los márgenes del río.

En paralelo, continúan las maniobras con maquinaria pesada en las inmediaciones del río Calingasta para asegurar el encauzamiento y contención del caudal.

Al esquema de mitigación provincial se suma el trabajo coordinado de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que mantiene equipos y maquinaria activa en la zona del puente de Calingasta.

Esta articulación interjurisdiccional busca reforzar la infraestructura vial y fluvial del departamento frente a las precipitaciones o crecidas asociadas al evento meteorológico.