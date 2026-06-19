Tras la inauguración de la remodelación integral del paraje Difunta Correa, el Gobierno de San Juan avanza con una nueva etapa de obras que buscan fortalecer tanto el desarrollo turístico como la calidad de vida de los habitantes de Vallecito. Así lo confirmó Mauricio Camacho, administrador del paraje, quien detalló una serie de proyectos actualmente en ejecución que forman parte de un plan integral impulsado por la gestión del gobernador Marcelo Orrego.

Uno de los trabajos más avanzados corresponde al sector gastronómico. Según explicó Camacho en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, ya se construye la nueva galería destinada a los emprendimientos gastronómicos y se espera que pueda quedar terminada en los próximos meses.

A la par, continúan las obras de ampliación de la Escuela República del Paraguay, tanto en el nivel inicial como en el secundario, una intervención que busca acompañar el crecimiento de la población de la zona.

Otro de los proyectos en marcha es la nueva playa de estacionamiento, destinada a mejorar la circulación y la recepción de visitantes en uno de los principales centros turísticos y religiosos de la provincia.

Sin embargo, las obras más importantes están vinculadas a los servicios esenciales. Camacho destacó que ya registra un avance cercano al 50% la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y de la futura Unidad Rural de la Policía de San Juan.

El nuevo centro sanitario marcará un salto significativo para Vallecito. "El CAPS actual tiene aproximadamente 60 metros cuadrados y el nuevo tendrá cerca de mil metros cuadrados", explicó.

Según el funcionario, la decisión política de Orrego fue pensar el desarrollo de la Difunta Correa junto al crecimiento del pueblo de Vallecito.

"Se trabajó en un plan integrador. Por eso avanzamos en seguridad con la Unidad Rural, en educación con la ampliación de la escuela y en salud con el nuevo CAPS", señaló.

Las mejoras ya muestran impacto en el movimiento turístico. Camacho aseguró que los fines de semana llegan entre 15.000 y 20.000 visitantes, incluso en los meses más fríos del año.

El administrador destacó además el crecimiento de la actividad comercial y gastronómica, así como la ocupación del Hotel Terraza, administrado por la Fundación Difunta Correa.

"La Difunta Correa hoy es una pequeña ciudad. Por decisión política del gobernador Marcelo Orrego se transformó en un verdadero polo turístico", afirmó.

Mientras continúan las obras, la expectativa oficial es consolidar el crecimiento del paraje y convertir a Vallecito en un punto estratégico para el turismo, los servicios y el desarrollo del Este sanjuanino.

Textuales

Mauricio Camacho / Administrador de la Difunta Correa