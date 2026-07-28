Un exhaustivo estudio publicado a finales de julio en la revista Nature Reviews Biodiversity encendió las alarmas en la comunidad científica internacional. La investigación, desarrollada por un equipo de especialistas vinculados a la Universidad de Georgetown y al Instituto Nacional de Zoología y Biología de la Conservación del Smithsonian, concluyó que el 51% de las especies de aves migratorias del mundo presenta una disminución en el tamaño de sus poblaciones.

Este fenómeno no es un hecho aislado o regional; las pérdidas se extienden por todas las geografías de la Tierra, generando una profunda preocupación por la supervivencia a largo plazo de uno de los grupos biológicos más visibles y fundamentales para el equilibrio ecológico del planeta. El análisis de los datos disponibles indica que, actualmente, el 9% de las especies migratorias (equivalente a 295 especies) se encuentra en algún nivel de amenaza de extinción, bajo las categorías de "vulnerable", "en peligro" o "en peligro crítico" de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La sombra de la extinción en los cielos

La gravedad de esta crisis se hace evidente al observar los registros históricos. Desde el año 1500, al menos 189 especies de aves han desaparecido o se consideran extintas en estado silvestre; de este total, entre el 4 % y el 8 % eran especies migratorias. Un caso emblemático y reciente de esta pérdida es el del zarapito de pico fino (Numenius tenuirostris), una especie costera que fue oficialmente declarada extinta en el año 2025.

Si bien las aves migratorias parecen tener un desempeño ligeramente superior al de las especies no migratorias —donde el declive poblacional alcanza al 64 %—, las cifras actuales siguen siendo devastadoras. Los autores del estudio advierten que, a pesar de que el ciclo migratorio ha evolucionado de forma independiente en múltiples especies para asegurar su supervivencia, las condiciones antropogénicas actuales están superando su capacidad de adaptación.

Principales amenazas: un desafío multifactorial

El declive de estas aves no responde a una única causa, sino a una compleja interacción de amenazas provocadas por la actividad humana. El estudio identifica la pérdida y degradación del hábitat como el principal motor de esta crisis, afectando especialmente al 65 % de las especies migratorias que ya se encuentran en peligro crítico. Este deterioro está estrechamente vinculado a la expansión de la agricultura industrial y la maricultura.

Además de la alteración del paisaje, el cambio climático y las especies invasoras actúan como factores determinantes en la reducción de las poblaciones. En términos de amenazas directas, los investigadores destacan el impacto de la depredación: los gatos domésticos son responsables de la muerte de miles de millones de aves anualmente, mientras que, en las rutas marinas, los roedores invasores en las islas de cría diezman las colonias. A este panorama se suman las colisiones letales con edificios, vehículos e infraestructura energética, la sobreexplotación de recursos y las capturas incidentales en actividades pesqueras.

Hacia una conservación integrada y global

Ante la evidencia del aceleramiento en las tasas de descenso poblacional, los científicos concluyen que los enfoques de conservación actuales son insuficientes y deben ser reevaluados de inmediato. Hasta la fecha, solo unos pocos países han implementado programas estratégicos nacionales robustos; un ejemplo destacado es Colombia, que cuenta con su propia Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.

Sin embargo, dado que estas especies atraviesan fronteras internacionales, las acciones aisladas no bastan. Los expertos sugieren transitar hacia estrategias más integradas y coordinadas que incluyan una gobernanza multinivel. Para que estos esfuerzos tengan éxito, es imperativo que naciones con un impacto geográfico clave, como Estados Unidos, China y Rusia, se integren formalmente a los tratados globales de protección.

Finalmente, el estudio hace un llamado a cerrar los vacíos de información, especialmente en el "sur global", donde la falta de datos sobre ciclos migratorios y distribución dificulta las labores de protección. Intervenir antes de que las poblaciones alcancen niveles críticos y mantener un monitoreo constante son las únicas herramientas viables para asegurar que las aves migratorias sigan cumpliendo su rol vital en los ecosistemas de todo el mundo.