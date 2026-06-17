Una avioneta privada se estrelló este martes por la noche sobre una autopista de la ciudad de Laredo, en el estado de Texas, Estados Unidos, provocando un incendio de grandes dimensiones y dejando como saldo una persona fallecida y cinco sobrevivientes. El accidente obligó a interrumpir completamente el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22 sobre la Loop 20, una de las principales vías de circulación de la ciudad. Por causas que aún son investigadas, la aeronave perdió estabilidad y cayó sobre la calzada antes de incendiarse tras el impacto.

Las imágenes registradas por testigos y difundidas en redes sociales mostraron una escena dramática: la avioneta quedó volcada, envuelta en llamas y apoyada contra una barrera de contención. Varios automovilistas que circulaban por la zona detuvieron sus vehículos y corrieron para intentar auxiliar a los ocupantes antes de la llegada de los rescatistas.

Según informaron las autoridades locales, una persona murió como consecuencia del accidente, mientras que otras cinco lograron sobrevivir y fueron trasladadas a distintos centros de salud para recibir atención médica. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.

Bomberos, policías y equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para controlar el incendio, asegurar el área y retirar los restos de la aeronave. Como medida preventiva, el tránsito permaneció cortado en ambos sentidos de la autopista hasta finalizar las tareas de peritaje.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Los peritos analizarán el estado de la aeronave, las condiciones de vuelo y las comunicaciones previas al siniestro para establecer qué provocó la caída sobre la autopista.