En una jornada signada por la pasión popular y la expresión de las costumbres locales, la 65° Edición de la Fiesta Nacional de la Tradición consagró a sus máximas representantes culturales. La candidata N° 5, Aymará Ailín Maldonado Mallea fue elegida como la nueva Paisana Nacional de la Tradición 2026 tras imponerse en una ajustada votación del jurado.





El escrutinio final dejó un cuadro de representación de alto nivel identitario: la flamante soberana obtuvo 12 votos, logrando el primer lugar de la contienda cultural. Por su parte, la candidata N° 3, Agustina Nair Mallea Díaz, cosechó 9 votos, consagrándose como Segunda Paisana Nacional de la Tradición, completando así el dueto representativo que encabezará la agenda de promoción del departamento a nivel federal durante todo el período 2026-2027.

De este modo, tanto Aymará como Mallea Díaz asumieron formalmente una de las funciones simbólicas más importantes para la comunidad de Jáchal, que es la de custodiar, difundir y proyectar la historia, las raíces criollas y el patrimonio intangible de la tierra donde nació Buenaventura Luna.

La gala estuvo encabezada por las autoridades locales, bajo la figura del Intendente Departamental, Dr. Matías Espejo, quien felicitó personalmente a las jóvenes electas. El jefe comunal hizo extensivo el reconocimiento a cada una de las postulantes del certamen.

Con la proclamación de Aymará Maldonado y Agustina Mallea Díaz al frente de esta distinción histórica, el departamento de Jáchal revalida la vigencia inquebrantable de sus raíces gauchas en un encuentro cultural de escala masiva que vuelve a ubicar al norte sanjuanino en el epicentro folclórico de la Argentina.

Momentos destacados

El camino hacia la coronación comenzó en la Plaza Departamental General San Martín, epicentro del encuentro de las familias jachalleras. La programación inició con la apertura oficial de la fiesta, el tradicional ingreso del Patrono San José, las palabras de bienvenida de la Paisana saliente y la presentación de la Academia de Danzas Folclóricas Milagros del Tiempo, que aportó color y sentimiento tradicionalista sobre el escenario.

Uno de los momentos de mayor impacto visual fue el desfile de agrupaciones gauchas y la exhibición de carros antiguos junto a las candidatas a Paisana, regalando una de las postales más representativas de la fiesta y reafirmando el vínculo de la comunidad con sus costumbres ancestrales.

La velada estuvo acompañada por un recorrido musical de primer nivel. Sobre las tablas se desplegó una grilla imperdible integrada por Los Cabanay, Kuky Salas, Viajeros, Dúo Páez Brizuela, Carafea, Nico Balmaceda, Julio Zalazar y Los Arrieros Huaqueños. El cierre de la noche estuvo a cargo del legendario conjunto Las Voces de Orán, que hizo vibrar al público presente con un repertorio que cerró a puro folklore una noche multitudinaria.

Con la proclamación de sus soberanas y el acompañamiento masivo del pueblo, Jáchal reafirma el compromiso de mantener vivas sus tradiciones y vuelve a posicionarse en el epicentro cultural y folclórico de la Argentina.