Durante el próximo fin de semana extendido de octubre, el estacionamiento del Complejo La Superiora, en Rawson, se convertirá en el epicentro de un importante despliegue cultural y benéfico. La Cooperativa de Trabajo "Ayudáme a Ayudar" llevará a cabo una maratón de eventos que unirá peña folclórica, festival de rock, noche tropical y una muestra de autos modificados, todo enfocado en la recolección de alimentos no perecederos para comedores comunitarios sanjuaninos.

Esta propuesta reúne en una sola convocatoria una serie de festivales que la organización suele desarrollar de forma independiente a lo largo del año.

Desde el jueves 8 al 11 de octubre, siempre a partir de las 17 hs. las puertas del Complejo La Superiora se abrirán para todo el público a que pueda disfrutar de numerosos espectáculos musicales, una feria de artesanos y emprendedores, sorteos y exposiciones.

Para empezar, el jueves tendrá lugar la Gran Peña Solidaria con artistas locales, ballets y grupos de danza. Entre las presentaciones destacadas se encuentran Diego Villegas, Ezequiel González y Los Luceros de Jáchal entre varios más. Al día siguiente, será el turno de Rock Solidario, en esta jornada, habrá bandas locales e invitadas. El show principal estará a cargo de Huayquil, una de las agrupaciones más representativas del heavy metal de San Juan. Para el sábado, será el momento del Cuartetazo Solidario, que iniciará a las 18 hs. con las actuaciones de Ta' Copao, Charlie, La Guardia, La Costa, Sabor a Cumbia, Está Feroz y Nati.

Por último, el domingo se desarrollará la Expo Tuning Solidaria, en esta ocasión, será desde las 10 hs. y consistirá en una exhibición de autos, motos, competencia nacional de car audio y limbo láser. El encuentro contará con la presencia de agrupaciones de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba, además del grupo "Derrochando Facha". La musicalización electrónica estará coordinada por la productora Ideas del Zurdo.

Desde 2019, el grupo viene aportando con numerosas campañas deportivas, artísticas y culturales para ayudar a los que más necesitan.

La entrada para cualquiera de los cuatro días consistirá únicamente en un alimento no perecedero por persona. Lo acopiado en los ingresos del complejo será distribuido directamente en merenderos de distintos departamentos de la provincia.

Entre las instituciones receptoras confirmadas figuran los merenderos "Una sonrisa para los chicos" y "Eben-Ezer" (Rawson), "Juntos por los más pequeños" (Chimbas) y "Bichito de Luz" (Rivadavia).

Red de contención social

En diálogo con DIARIO HUARPE, Gastón Retamar, fundador de la campaña y uno de los referentes de la cooperativa, detalló el espíritu de esta iniciativa: "Con el apoyo de todos logramos los objetivos con mucha más fuerza. Todo lo que hacemos nace desde el amor y sin ningún otro compromiso más que ayudar a las familias que peor la están pasando".

Ante las crecientes demandas sociales en los barrios, Retamar reflexionó sobre la coyuntura social: "Cada vez vemos más chicos en los comedores, y no vienen solos, vienen acompañados por sus familias. Cuando organizás una merienda tenés que calcular que si vienen unos 1.000 chicos, se multiplican en 3.000 personas porque vienen acompañados por sus papás. Por eso, volver a reunir a la gente a través de la cultura y la música es la mejor herramienta que tenemos para dar una mano".

La Cooperativa de Trabajo "Ayudáme a Ayudar" asistiendo a un merendero.

La cooperativa, habilitada para la producción de espectáculos teatrales, musicales y servicios conexos, comenzó sus actividades comunitarias en Marquesado en 2019. Tras desarrollar festivales en estadios como Colón Junior, campings municipales y maratones inclusivas, regresa este fin de semana a Rawson para canalizar el aporte solidario del pueblo sanjuanino.

El equipo de voluntarios presentes en todos los barrios populares de la provincia.

Gastón sostuvo que en este tipo de cruzadas solidarias, no se encuentra solo, sino que lo respalda un equipo de numerosas voluntades que recibe colaboraciones de otros particulares como Tomás Ríos, José Malla y de empresas e instituciones como CDF San Juan y de Ideas del Zurdo, entre otros.

La expo tuning será uno de los eventos destacados en el festival.