Baigorrí confirmó que están "en el tramo final" de la investigación del Acueducto Gran Tulum

La investigación judicial por los caños del Acueducto Gran Tulum continúa avanzando y se encuentra en una etapa considerada decisiva dentro del expediente. Así lo confirmó el fiscal General Guillermo Baigorrí, quien explicó que se solicitó una prórroga del plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para concluir distintas medidas de prueba antes de que los fiscales definan el camino que seguirá la causa.

"En el acueducto estamos todavía en una etapa de investigación. Se pidió la prórroga del tiempo de la IPP para poder seguir con las tareas pendientes, porque se trata de una causa con una enorme cantidad de documentación y distintas evidencias que debieron analizarse", sostuvo Baigorrí.

El fiscal General agregó que "ya tenemos mucho del camino recorrido y calculo que, en algún momento próximo, los fiscales deberán presentarme cuál será la propuesta sobre cómo continuará el expediente. Por ahora todavía no tengo esa definición".

Además, aclaró que la investigación avanzó sobre distintas líneas de trabajo además del análisis documental y remarcó que el proceso se encuentra "en un tramo medio final", aunque todavía restan decisiones procesales.

Los planteos de la defensa

Consultado sobre si las presentaciones vinculadas con la jueza Mónica Lucero generaron demoras, Baigorrí explicó que esos recursos forman parte del desarrollo habitual de un proceso penal.

"En los procesos judiciales las partes realizan los planteos que consideran pertinentes. Algunas veces buscan obtener una resolución específica y, en otras oportunidades, pueden tener un efecto más dilatorio, pero son las reglas del juego y deben respetarse", afirmó.

También señaló que "todos los profesionales actúan dentro de la ley y del derecho. Se han ido planteando distintas cuestiones y desde nuestro lugar también hemos ido resolviendo cada una de ellas".

Cómo está hoy la causa

La investigación sobre el Acueducto Gran Tulum busca determinar si existieron irregularidades en la compra, certificación y utilización de las cañerías destinadas a la obra. El expediente analiza el proceso licitatorio, la documentación técnica, las certificaciones y la eventual existencia de responsabilidades penales.

Durante los últimos meses se incorporaron nuevas pruebas técnicas y documentación adicional, mientras que la Fiscalía continúa evaluando el material reunido antes de definir los próximos pasos procesales. Hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva ni personas condenadas en la causa.