El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan atraviesa una etapa de definiciones. Así lo confirmó el fiscal General, Guillermo Baigorrí, quien explicó que las autoridades deberán resolver en las próximas semanas si extienden la vigencia del proceso actual o avanzan con una nueva convocatoria. Al mismo tiempo, aclaró que el escenario laboral cambió y que ya no se prevén incorporaciones masivas como ocurrió en años anteriores.

"El concurso que hoy está vigente fue prorrogado en varias situaciones y ahora lo que se tiene que definir es qué es lo que se hará. Seguramente habrá que decidir entre realizar un nuevo concurso o prorrogar el actual. Es una de esas dos opciones", afirmó Baigorrí.

El fiscal General remarcó que el crecimiento de la planta de personal registrado durante la última década modificó las necesidades del Poder Judicial. "Si tomamos los últimos 10 años, hubo un gran crecimiento de ingresos y hoy el Poder Judicial no requiere incorporaciones masivas. Los ingresos serán cada vez más paulatinos y estarán vinculados, principalmente, al reemplazo de quienes se jubilan, renuncian o dejan sus cargos", sostuvo.

Menos incorporaciones y nuevos criterios

Baigorrí explicó que el criterio de cobertura de vacantes estará orientado a responder necesidades concretas y no a ampliar significativamente la planta de trabajadores.

"Salvo que se genere alguna necesidad específica, los ingresos se producirán para reemplazar a quienes ya no estén en funciones. No será un esquema de incorporaciones como el de otras épocas", aseguró.

También señaló que existen requerimientos puntuales que podrían derivar en nuevas designaciones, aunque no de manera generalizada.

Los cargos que aún podrían incorporarse

El fiscal General indicó que la Fiscalía elevó pedidos para fortalecer algunas áreas específicas del sistema judicial. "En algunos aspectos he solicitado que se evalúe la creación de cargos de fiscales. También podrían hacer falta ayudantes fiscales u otros requerimientos específicos que, muchas veces, se resuelven mediante contratos cuando responden a necesidades temporales", expresó.

Finalmente, insistió en que la decisión sobre el futuro del concurso todavía no está tomada, aunque reiteró cuál será la tendencia para los próximos años. "Lo que sí quiero dejar en claro es que el ingreso al Poder Judicial no será tan masivo como ocurrió en otras etapas", concluyó.