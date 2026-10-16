El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, estableció un mecanismo de revisión periódica sobre los fiscales coordinadores del Ministerio Público Fiscal. A través de la Resolución General N.º 46/2026, dispuso que esas funciones queden a disposición de la Fiscalía General cada dos años, para evaluar su continuidad o introducir cambios en las designaciones.

La primera revisión se realizará en junio de 2027 y, a partir de entonces, el procedimiento se repetirá durante el mismo mes de los años impares. La medida incorpora una instancia formal para evaluar a quienes tienen responsabilidades de coordinación dentro de la estructura judicial y determinar si corresponde mantenerlos en sus funciones.

La resolución establece que Baigorrí podrá ratificar las designaciones vigentes, aceptar la renuncia de un fiscal a su función de coordinador o disponer modificaciones en las responsabilidades asignadas. También contempla la posibilidad de que la continuidad quede confirmada de manera tácita si el fiscal general no manifiesta una decisión en contrario.

El mecanismo no implica que los actuales coordinadores deban dejar sus puestos ni que se produzcan cambios automáticos en las áreas fiscales. Sin embargo, la norma aclara que ocupar esas funciones no constituye un derecho adquirido y que las designaciones pueden modificarse, revocarse o reemplazarse en cualquier momento, cuando existan motivos que lo justifiquen, sin esperar a la evaluación bienal.

Para analizar el desempeño de los coordinadores, la Fiscalía General tendrá en cuenta aspectos como la idoneidad profesional, la capacidad de liderazgo, el compromiso con las tareas, la dedicación, la búsqueda de soluciones y las habilidades para conducir equipos de trabajo eficientes.

La disposición mantiene vigentes las normas anteriores que regulan las funciones de coordinación, por lo que su principal novedad es la incorporación de un control periódico sobre esas responsabilidades.

Con este esquema, Baigorrí contará desde junio de 2027 con una instancia formal para revisar la conducción de las distintas unidades fiscales y ratificar o modificar las designaciones. La primera evaluación marcará el inicio de un sistema que permitirá revisar cada dos años quiénes continúan al frente de esas áreas del Ministerio Público Fiscal de San Juan.