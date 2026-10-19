El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, se manifestó en contra de que la investigación por la causa Acueducto Gran Tulum pase de la Justicia provincial a la Federal. Consideró que el origen nacional de los fondos utilizados para financiar la obra no constituye un argumento suficiente para modificar la competencia judicial y sostuvo que los damnificados son los sanjuaninos.

"Todos los dineros que manejan las provincias, un 80% por coparticipación vienen de Nación. Entonces, el argumento de que el dinero viene de Nación es insostenible", expresó Baigorrí al ser consultado sobre el planteo presentado para trasladar la investigación al fuero federal.

En ese sentido, reforzó su posición al señalar que "los damnificados son los sanjuaninos" y aseguró que "no hay ninguna razón para trasladarlo".

Sin embargo, el funcionario aclaró que se trata de su criterio jurídico personal y no de una resolución sobre la competencia de la causa, ya que esa definición corresponde a los magistrados que intervienen en el proceso.

Consultado sobre si debería prosperar el planteo para que la investigación pase a la órbita federal, Baigorrí respondió: "A mi criterio, no. Pero esto es una decisión que toman los jueces".

Traslado de la causa a la Justicia Federal

El planteo para cambiar la competencia judicial fue presentado por Sergio Fabián Ruiz, expresidente de OSSE y uno de los investigados en la causa Acueducto Gran Tulum, a través del abogado Mohamed Nasser Uzair.

La presentación se realizó el 9 de octubre ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, mediante un pedido de inhibitoria para que la Justicia Federal intervenga en la investigación que actualmente tramita en San Juan.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de Buenos Aires, a cargo de Daniel Rafecas, bajo el número CFP 5004/2026.

El 13 de octubre, el magistrado dispuso solicitar información a la Justicia sanjuanina sobre el objeto y el estado actual de la investigación antes de dar intervención al fiscal federal correspondiente.

El planteo apunta a que la investigación deje de tramitarse ante la Justicia provincial, tomando como uno de sus argumentos la procedencia de los recursos utilizados para financiar el proyecto.

Frente a esa interpretación, Baigorrí sostuvo que el hecho de que una provincia reciba fondos nacionales no determina necesariamente que una investigación sobre su utilización deba tramitarse ante tribunales federales.

De todos modos, la definición sobre qué fuero deberá continuar investigando las presuntas irregularidades dependerá de la resolución judicial correspondiente.

Qué dijo sobre las ausencias de Uñac y Andino

Baigorrí también se refirió a las ausencias del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino en la audiencia de formalización de la causa Acueducto Gran Tulum, realizada el pasado miércoles 14 de octubre.

Consultado sobre si ambos legisladores deberían presentarse ante la Justicia pese a encontrarse en ejercicio de sus funciones parlamentarias, el fiscal general respondió: "Sí, no hay ninguna razón".

Además, consideró que la participación de los legisladores podría concretarse mediante una conexión virtual, aunque recordó que esa alternativa no fue autorizada por la magistrada para Andino.

"También podrían hacerlo por Zoom, pero la jueza entendió que no", manifestó Baigorrí.

Durante la audiencia del 14 de octubre, la jueza de Garantías Mónica Lucero consideró justificadas las ausencias de Sergio Uñac y Cristian Andino, quienes no comparecieron a la convocatoria judicial. Sin embargo, el fiscal Sebastián Gómez cuestionó los motivos de ambas inasistencias y sostuvo que sus funciones legislativas no los eximían de presentarse ante la Justicia.

En ese contexto, Gómez anunció que solicitaría el desafuero de ambos legisladores para garantizar su comparecencia. Finalmente, ante el pedido de reprogramación formulado por las partes, la jueza aceptó suspender la audiencia y fijar una nueva fecha para la formalización de la causa Acueducto Gran Tulum.

Dato

La nueva audiencia de la causa Acueducto está fijada para el martes 10 de noviembre, a las 14:30 horas.