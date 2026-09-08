El nuevo Régimen Penal Juvenil ya está vigente, pero su implementación en San Juan todavía no se encuentra completa. El juez penal de Niñez, Adolescencia y Minoridad Jorge Toro explicó que la Justicia cuenta con herramientas para incorporar al proceso a adolescentes de 14 y 15 años, aunque todavía faltan condiciones procesales y elementos centrales para aplicar de manera integral las medidas previstas por el nuevo sistema.

“Por ahora, con las herramientas que tengo, lo que puedo hacer es incorporar al proceso penal a chicos de 14 y 15 años”, señaló Toro en radio Amanecer al referirse a los cambios que introdujo el nuevo régimen.

El magistrado explicó que la provincia ya cuenta con un sistema penal juvenil diferenciado del de adultos y remarcó que esa especialización no comenzó con la nueva normativa. “Nosotros hace ya unos años que no somos jueces de menores, somos jueces penales juveniles. La provincia cuenta con un régimen penal y procesal penal diferenciado de los adultos”, sostuvo.

Sin embargo, la entrada en vigencia del nuevo régimen amplió la franja etaria sobre la que puede intervenir el sistema penal. Según explicó Toro, ahora existen posibilidades de imputar hechos contemplados en el Código Penal y disponer medidas privativas de libertad para adolescentes de 14 y 15 años, una franja que anteriormente no estaba alcanzada de la misma manera.

“Debo decir que desde que entró en vigencia el régimen, no hemos dispuesto todavía de chicos de la franja etaria entre los 14 y 15 años, que es la franja que se incorpora a nuestra intervención”, aclaró.

Las herramientas que faltan

El principal desafío aparece en las llamadas medidas complementarias o socioeducativas. Para que puedan aplicarse, el sistema necesita una serie de adecuaciones procesales, además de programas específicos y personal especializado. “Esta medida requiere una serie de adecuaciones procesales que entiendo se están trabajando, pero aún no están dadas”, explicó Toro.

El juez también señaló que la implementación no depende solamente de la Justicia. “Podemos tener la mejor ley, pero si no tenemos los recursos humanos y la especialización de los recursos no alcanza”, advirtió.

En ese esquema aparece una figura nueva y considerada clave por el magistrado: el supervisor. Su tarea no sería limitarse a informar al juez sobre el cumplimiento de una medida, sino acompañar al adolescente de manera concreta.

“El supervisor no es solo una persona que le debería informar al juez del eventual resultado de la medida complementaria que él imponga. Se tiene que involucrar en este proceso, vincularlo a la escuela, al deporte y acompañar a la familia”, afirmó.

Además, si durante ese seguimiento se detectan derechos vulnerados, deberá intervenir el organismo correspondiente. “Si ve que hay algún derecho vulnerado, por ejemplo, que la familia no lo puede sostener, tendrá que tomar las medidas correspondientes”, agregó.

Una respuesta no solamente punitiva

Toro insistió en que el nuevo régimen no debería traducirse únicamente en castigo. Para el magistrado, el objetivo de las medidas socioeducativas es que el adolescente comprenda la gravedad del daño causado y pueda asumir responsabilidad.

“La medida socioeducativa busca justamente que el chico comprenda la gravedad del daño, que se haga responsable. No puede haber una respuesta meramente punitiva”, sostuvo.

El problema, según explicó, es que el actual proceso vigente en San Juan no permite aplicar todas esas herramientas desde el comienzo. Entre las alternativas mencionó la suspensión de juicio a prueba, la mediación penal juvenil y la justicia restaurativa.

“Hasta que no se habiliten esos medios alternativos, no vamos a poder aplicar la medida especializada. Además, para aplicarla tienen que existir los programas y tiene que existir sí o sí la figura del supervisor”, afirmó.