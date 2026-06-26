La investigación por una violenta balacera ocurrida en el barrio Costa Canal 2 avanza con definiciones judiciales relevantes, entre ellas la resolución de dictar prisión preventiva por el término de tres meses para dos de los imputados y el descarte de que el hecho esté vinculado a una interna de la barrabrava del Club San Martín.

Los acusados, Martín y Ariel Chávez, fueron sometidos a audiencia de control de detención y formalización de la investigación penal preparatoria, donde se les atribuyen los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, abuso de arma, portación o tenencia ilegal de arma de fuego y daño, en el marco del violento episodio ocurrido el pasado domingo.

De acuerdo a la investigación, el hecho se produjo en el interior del barrio Costa Canal 2 y derivó en una balacera que dejó a una mujer con heridas de consideración, luego de recibir tres impactos de bala durante el ataque armado.

La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Uno de los proyectiles impactó en la zona superior de la rodilla, otro en la articulación y un tercero en la tibia y peroné, provocando fractura. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación, con un período de incapacidad estimado en 60 días, aunque con secuelas físicas y un fuerte impacto emocional.

En el mismo proceso judicial se confirmó que la investigación mantiene prófugos a Yamila Chávez, señalada como la conductora del vehículo utilizado en el hecho, y a Baras Gustavo, ambos sindicados como partícipes directos de la balacera. Además, los investigadores buscan identificar a un tercer implicado que habría colaborado en el ingreso al domicilio de la víctima.

La causa fue declarada compleja, por lo que la investigación penal preparatoria fue fijada por el plazo de un año, tiempo en el cual se deberán incorporar pruebas clave como pericias criminalísticas, análisis de cámaras de seguridad, historia clínica de la víctima y demás elementos probatorios.

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la hipótesis del móvil del ataque. Si bien en un primer momento se evaluó la posibilidad de un conflicto vinculado a la interna de la barrabrava del Club, con el avance de la investigación esa línea fue descartada de manera prácticamente definitiva.

Desde el ámbito judicial se indicó que el hecho no guarda relación con disputas entre hinchas ni con la denominada barra del club, sino que estaría vinculado a un conflicto previo entre dos grupos familiares con antecedentes de enfrentamientos, el cual se habría agravado en el último tiempo.

Con este nuevo encuadre, la investigación continúa enfocada en la localización de los prófugos y en la reconstrucción detallada de la balacera para determinar con precisión la participación de cada uno de los involucrados en el violento hecho.