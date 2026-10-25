Balotaje en Brasil: Lula da Silva le gana a Bolsonaro por más del 2% de los votos

Más de 158 millones de ciudadanos brasileños habilitados acudieron a las urnas este domingo para definir la presidencia del país entre Luiz Inácio Lula da Silva, representante del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), tras una campaña sumamente intensa y polarizada.

Aunque la contienda electoral comenzó a las 8:00 (horario de Brasilia) y estaba prevista para finalizar a las 17:00, la jornada debió extenderse de manera excepcional hasta las 19:00. La decisión fue adoptada por el Supremo Tribunal Federal (STF) debido a graves problemas de movilidad derivados del transporte público, que dificultaron el traslado de miles de electores hacia sus centros de votación.

Con el avance del recuento oficial, los datos consolidados muestran a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) con el 51,41% (1.553.764 votos), mientras que Flávio Bolsonaro (PL) suma el 48,59% (1.468.748 votos). La diferencia momentánea es de 2,82% (85.016 votos) a favor del candidato del PT, manteniendo en vilo a todo el territorio nacional mientras continúa la carga de datos.

Esta prórroga inicial llevó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a congelar la difusión masiva de datos oficiales durante la extensión del proceso. Si bien al cumplirse el horario habitual de las 17:00 ya se había contabilizado un porcentaje mínimo del 0,25% de los sufragios, las autoridades determinaron postergar la entrega formal de resultados parciales hasta el cierre definitivo de todas las mesas del país.

Garantías y fiscalización del proceso

Desde los organismos encargados de fiscalizar los comicios recordaron que las urnas electrónicas que cerraron en su debido tiempo no pueden reabrirse ni recibir nuevos votos. Una vez concluida la votación en cada mesa, el dispositivo automatizado contabiliza los datos e imprime cinco copias del documento oficial —conocido como boletín de urna— para garantizar la transparencia e integridad de la elección.

El peso de la primera vuelta

Ambos candidatos llegaron a esta segunda vuelta con una diferencia mínima, tras una primera ronda celebrada el 4 de octubre en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios y Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el 45,16%. El comportamiento de los 48,1 millones de electores que no respaldaron a ninguno de los dos finalistas en la jornada inicial resulta clave para definir al próximo mandatario del país.