La Justicia argentina dictó este jueves un duro revés judicial contra el consultor y exasesor político Fernando Cerimedo y a la firma Numen Publicidad y Sondeos SRL, al ordenarles el pago de una millonaria deuda con el Banco Galicia y disponer la inhibición general de sus bienes como medida cautelar. La resolución, que eleva el monto reclamado a casi 140 millones de pesos, se enmarca en una causa tramitada por el Juzgado Comercial N.º 14, Secretaría N.º 27, cuyo origen se remonta al impago de un pagaré documentado el año pasado.

Se trata de una causa que comenzó este año y cuyo punto de partida fue un pagaré que firmó la compañía y que el exasesor de Javier Milei avaló. Acorde con la presentación judicial, el documento se emitió el 10 de febrero de 2025 por una suma de $70 millones. La entidad bancaria afirma que el pagaré se presentó el 10 de marzo de ese mismo año para ser cobrado y que a raíz de la demora empezaron a generarse intereses y las penalidades establecidas en el contrato.

En la liquidación que presentó la institución financiera, se precisa que la deuda llegó a los $138.977.808,22 el 16 de abril pasado. Ese número contempla el capital, intereses compensatorios, intereses punitorios y costas.

Ante este panorama, el juez Pablo D. Frick ordenó librar un mandamiento de intimación para exigir el pago de los $70 millones correspondientes al capital y otros $70 millones calculados de manera provisoria a fin de saldar los intereses y gastos del proceso.

La disposición no implica aún una sentencia definitiva sobre el monto final de la deuda, sino que forma parte de un juicio ejecutivo: un procedimiento cuyo objetivo es reclamar obligaciones que se encuentren documentadas mediante instrumentos como en este caso, un pagaré.

Inhibición de bienes

Junto con la intimación de pago, el magistrado pidió la inhibición de bienes solicitada por el Banco Galicia, que argumentó no tener conocimiento de que ambos demandados cuenten con activos suficientes que garanticen el cobro de la deuda.

También solicitó informes al Registro Único Laboral y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para saber si hay datos laborales relacionados con Cerimedo.

Cómo sigue el proceso

La resolución determina que tanto Cerimedo como la empresa demandada tendrán que presentarse en el expediente, constituir domicilio y si así lo quieren, podrán plantear las excepciones previstas por la legislación procesal dentro del plazo que fije el tribunal.

A la fecha, la causa comercial sigue en etapa de ejecución y el pedido de la Justicia busca el cumplimiento del cobro del crédito que exige el Banco Galicia al tiempo que precisa el alcance definitivo de las obligaciones detalladas en el expediente.