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Economía > Soluciones

Banco Nación incorpora refinanciaciones 100% digitales y autogestivas

La entidad reestructuró más de 62.000 créditos por $310.000 millones en 2026. La nueva modalidad permitió concretar más de 7.500 operaciones en sus primeras 24 horas.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas

El Banco Nación continúa fortaleciendo su kit de soluciones mediante nuevas herramientas destinadas al ordenamiento de los compromisos financieros de sus clientes.

Como resultado de las distintas alternativas implementadas por la entidad, ya se concretaron más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a $310.000 millones.

En el marco de este programa, el Banco incorporó además un nuevo canal digital, 100% autogestivo, que permite a los clientes refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito sin concurrir a una sucursal y con contabilización automática de la operación.

La modalidad, que comenzó a operar esta semana, ya registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento, consolidándose como una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados.

La operatoria está dirigida, en esta primera etapa, a clientes con deudas de tarjetas de crédito en situación 3, 4 o 5, quienes podrán acceder a planes de hasta 96 meses.

Con esta iniciativa, el Banco Nación continúa ampliando las alternativas disponibles que favorecen una administración ordenada y previsible de la economía personal de sus clientes.

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