Banco Nación ofrece descuentos en supermercados, combustible y regalos por el Día de la Madre

Entre el lunes 12 y el domingo 18 de octubre, Banco Nación ofrece promociones en supermercados, combustible y comercios adheridos por el Día de la Madre. Los descuentos y reintegros varían según el rubro, la tarjeta y el medio de pago; en varios casos, también tienen topes semanales o mensuales.

La campaña para comprar regalos ofrece 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria, librerías y perfumerías adheridas. Está disponible para titulares y adicionales de tarjetas de crédito Mastercard del banco, con pagos mediante BNA+ MODO. El reintegro tiene un límite de $35.000 por compra y puede aparecer en el resumen que incluya el consumo o en alguno de los dos siguientes.

Para alcanzar el máximo de devolución con un descuento del 30%, la compra debe rondar los $116.667, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción. Por ejemplo, una operación de $100.000 permitiría recuperar $30.000; en una de $150.000, el reintegro quedaría limitado a $35.000.

Descuentos en supermercados

El calendario incluye beneficios en distintas cadenas. La Gallega ofrece 25% de descuento, con un tope mensual de $20.000 por cliente. Coto tiene 25% en compras presenciales, sin tope de reintegro, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard y débito Mastercard de Banco Nación. Para acceder hay que pagar mediante el código QR de MODO BNA+.

En Coto quedan excluidos, entre otros productos, carnes, pollo, harinas, azúcar y algunas bebidas. El beneficio no se acumula con otras promociones bancarias y no rige para compras por internet ni pagos con saldo en cuenta o tecnología NFC.

Toledo ofrece 30% de descuento, con un tope semanal de $12.000 por cliente. Jumbo tiene 20% los martes y jueves para compras desde $100.000, con un máximo mensual de $25.000; contempla operaciones presenciales y compras online habilitadas. Makro ofrece 20% en compras presenciales, con hasta $20.000 de reintegro por mes.

Josimar brinda 20% de descuento, con un tope semanal de $6.000, tanto en locales como por internet. Día extiende su promoción al viernes y al sábado: ofrece 20% en compras desde $35.000, con un máximo mensual de $20.000.

Los mensuales acumulan los reintegros recibidos durante el mes, mientras que los semanales corresponden al período de esa promoción. Por eso, el porcentaje anunciado no determina por sí solo cuánto puede recuperar cada cliente: también importa cuánto del límite ya utilizó.

Beneficio para cargar combustible

Shell ofrece los viernes un reintegro del 20% con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Nación, mediante MODO BNA+. El tope es de $10.000 por cliente y por mes. Para llegar a ese máximo se necesitan consumos por $50.000, si todavía no se usó el límite y toda la compra está alcanzada por la promoción.

La devolución puede demorar hasta 30 días y se deposita en la cuenta asociada a BNA+. Antes de pagar, conviene revisar las condiciones de cada oferta, porque cambian las tarjetas admitidas, los comercios participantes y las modalidades habilitadas.