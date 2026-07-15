Los clientes del Banco Nación podrán acceder este miércoles a una amplia agenda de descuentos, reintegros y planes de financiación que abarcan desde las compras cotidianas hasta productos de mayor valor. Además de las promociones habituales, la entidad sumó un beneficio especial por el Mundial 2026 que estará vigente únicamente durante este 15 de julio.

Para aprovechar las promociones es necesario contar con una tarjeta habilitada del Banco Nación vinculada a la aplicación BNA+ MODO. Dependiendo del comercio, el beneficio podrá aplicarse mediante pagos con código QR, compras online o utilizando exclusivamente tarjetas de crédito.

Entre las promociones especiales por el Mundial se destaca un reintegro del 25% sobre la primera compra online realizada durante la jornada, con un tope de devolución de $5.000 por tarjeta. La campaña también contempla hasta un 30% de ahorro pagando con QR y planes de hasta 24 cuotas sin interés en comercios adheridos, beneficios que se extenderán hasta el 31 de agosto.

Hasta 30% de reintegro en supermercados

El principal beneficio para las compras del hogar será el reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos, entre ellos RES, Maxiconsumo, Vacalín y ChangoMás.

El límite de devolución alcanza los $12.000 por semana y por cliente, siempre que las compras se realicen utilizando los medios de pago habilitados por la promoción.

Por otra parte, los jubilados y pensionados de la ANSES que perciben sus haberes a través del Banco Nación podrán sumar un 5% adicional de descuento de lunes a viernes. Ese beneficio es acumulable con otras promociones y tiene un tope mensual de $20.000. También alcanza a cadenas como Carrefour, Disco, Vea y Coto.

Cuotas para tecnología, hogar e indumentaria

Las promociones también incluyen planes de financiación para compras de mayor monto.

Locales como Frávega, Motorola, Naldo y On City ofrecen hasta 20 cuotas sin interés, mientras que Megatone permite financiar determinados productos en hasta 24 pagos.

En Easy continúan vigentes las tres cuotas sin interés para compras desde $200.000 y seis cuotas para operaciones superiores a $400.000.

La indumentaria también forma parte del programa mediante planes de tres y seis cuotas sin interés en comercios como Macowens, Open Sports y Desiderata.

En el rubro neumáticos, Pirelli dispone de opciones de tres, seis y doce cuotas, según el producto adquirido y el canal de compra utilizado.

Gastronomía y turismo

En gastronomía, el programa Ruta Gourmet ofrece actualmente un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales por tarjeta.

Entre los comercios adheridos se encuentran Atalaya, Antares, Bonafide, KFC, La Continental, Persicco, Tea Connection, Wendy's y Kansas.

Para quienes planean viajar, Banco Nación mantiene planes de hasta 12 cuotas sin interés en pasajes, hoteles, agencias de viaje y servicios turísticos adheridos. También existen promociones específicas en Aerolíneas Argentinas, Viaja+ y Despegar, con opciones de tres, seis y nueve cuotas.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Desde la entidad recomiendan revisar las condiciones particulares de cada promoción antes de concretar una compra. Es importante verificar la vigencia, el comercio adherido, el monto mínimo exigido, el tope de reintegro y el medio de pago habilitado.

En los locales físicos, los clientes deberán ingresar a la aplicación BNA+, seleccionar la opción "Pagá con MODO", escanear el código QR y confirmar que la tarjeta elegida sea la incluida en la promoción.

Banco Nación recordó además que algunas campañas pueden modificarse o finalizar una vez alcanzados los cupos previstos, por lo que aconseja consultar las condiciones actualizadas el mismo día de la compra antes de efectuar el pago.