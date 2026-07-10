La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín confirmó una sentencia que obliga de manera solidaria a Movistar y al Banco Galicia a indemnizar a una clienta que fue víctima de una estafa informática mediante la modalidad conocida como SIM Swapping, luego de que delincuentes lograran controlar su línea telefónica y vaciaran su cuenta bancaria.

El tribunal consideró que tanto la empresa de telefonía como la entidad financiera incumplieron con los estándares de seguridad que debían proteger a la usuaria, permitiendo que los estafadores concretaran el fraude.

Cómo ocurrió la estafa

Según consta en la causa, el hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2024. Mediante un trámite de autogestión, delincuentes lograron reemplazar la tarjeta SIM asociada al número telefónico de la víctima sin que ella lo autorizara.

Desde ese momento, el número dejó de funcionar en el teléfono de la mujer y pasó a estar bajo el control de los estafadores, quienes comenzaron a recibir los códigos de verificación enviados por el banco para validar operaciones.

Con esa información accedieron a la cuenta bancaria y realizaron siete transferencias hacia distintas cuentas por un total de 19.200.000 pesos, todo en pocos minutos.

Por qué responsabilizaron a la empresa telefónica

En primera instancia, la jueza Daniela Karina Ragazzini concluyó que la empresa telefónica no verificó de manera adecuada la identidad de quien solicitó el cambio del chip.

El fallo sostuvo que el sistema de autogestión utilizado no contaba con medidas de seguridad suficientes para impedir que un tercero se hiciera pasar por el verdadero titular de la línea, pese a que el SIM Swapping es una modalidad de fraude ampliamente conocida.

El banco también fue condenado

La Cámara de Apelaciones confirmó que el Banco Galicia también tuvo responsabilidad en el hecho.

Los jueces señalaron que el sistema de prevención de fraudes debió detectar que, en un corto lapso, se realizaron siete transferencias por montos millonarios hacia distintas cuentas, una operatoria completamente diferente al comportamiento habitual de la clienta.

Para el tribunal, esas operaciones debieron ser consideradas sospechosas y requerir verificaciones adicionales antes de ser autorizadas.

La indemnización

Con la sentencia ya confirmada, ambas empresas deberán afrontar de manera solidaria el pago de:

19.200.000 pesos correspondientes al dinero sustraído.

5.760.000 pesos en concepto de daño moral.

Una multa por daño punitivo equivalente a cuatro Canastas Básicas Totales para un Hogar Tipo 3.

Los intereses que correspondan hasta el efectivo pago.

¿Qué es el SIM Swapping?

El SIM Swapping es una modalidad de fraude que consiste en duplicar o reemplazar la tarjeta SIM de un teléfono celular para tomar el control del número de la víctima. Una vez que los delincuentes reciben los códigos de verificación enviados por bancos, billeteras virtuales y otras plataformas, pueden cambiar contraseñas, acceder a las cuentas y realizar operaciones como si fueran el titular.

Especialistas en ciberseguridad recomiendan activar la autenticación en dos pasos mediante aplicaciones de seguridad, utilizar claves robustas y comunicarse de inmediato con la empresa de telefonía y el banco si el teléfono pierde señal de manera repentina y sin explicación, ya que puede tratarse de un intento de este tipo de estafa.