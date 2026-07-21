Banda que robaba comercios en Sarmiento: a uno probation y el otro a juicio

La investigación por los robos cometidos en los comercios San Francisco Hogar y NeumaBox, en el departamento Sarmiento, sumó este martes un nuevo avance judicial. En una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal, Isaías David González accedió a la suspensión de juicio a prueba (probation), mientras que Raúl Roberto Vargas continuará detenido y enfrentará un juicio oral.

La causa investiga una serie de hechos ocurridos durante junio. Uno de ellos tuvo como víctima a San Francisco Hogar, propiedad de Gastón Pastén, mientras que el otro afectó a NeumaBox, de Juan José Ucciardello, de donde fueron sustraídas diez baterías. La pesquisa permitió identificar a una banda integrada por Isaías David González, Facundo Mariano Ozuna Rosales, Alessandro Ezequiel Flores Carrizo, Ángel Joel Guardia, Ramiro Valentín Rosales y Raúl Roberto Vargas, de los cuales cuatro fueron detenidos durante la investigación.

Durante la audiencia, el fiscal Juan Manuel Gálvez explicó que González pudo acceder a la probation debido a que no registra antecedentes penales. El beneficio fue concedido por el plazo de dos años, período durante el cual deberá cumplir reglas de conducta y no cometer nuevos delitos.

Además, como parte de las condiciones impuestas por la Justicia, el imputado deberá realizar tareas comunitarias en favor del Estado, en la municipalidad correspondiente a su domicilio, y afrontar una reparación económica simbólica de $200.000.

El representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que ese monto no constituye una indemnización para las víctimas, sino una reparación simbólica prevista por la legislación para este tipo de salidas alternativas. También advirtió que, si durante el plazo de la probation el imputado incumple las condiciones o comete un nuevo delito, el beneficio podrá ser revocado y el proceso penal continuará.

El fiscal recordó que la causa ya registra otras resoluciones. Uno de los imputados fue condenado previamente mediante un juicio abreviado, mientras que otro accedió con anterioridad a una suspensión de juicio a prueba. Con la audiencia realizada este martes, ya son dos los integrantes de la banda que obtuvieron ese beneficio.

Distinta fue la situación de Raúl Roberto Vargas. Según explicó Gálvez, el imputado rechazó la propuesta de juicio abreviado debido a que posee una condena previa de tres años de ejecución condicional. De haber aceptado el acuerdo, esa condena debía unificarse con la nueva pena convenida, razón por la cual decidió no avanzar con esa alternativa.

Como consecuencia, Vargas continuará cumpliendo prisión preventiva mientras la Fiscalía solicita la fijación de la fecha del juicio oral, instancia en la que se debatirá su presunta responsabilidad en los robos atribuidos a la banda que actuaba en comercios del departamento Sarmiento.