Barcelona no podrá afrontar el fichaje de Julián Álvarez durante el mercado de enero si antes no concreta salidas de su plantel. Así lo reconoció Ferran Olivé, vicepresidente económico del club, quien explicó la situación financiera de la institución.

Olivé aseguró que Barcelona podría tener Fair Play Financiero positivo en enero, aunque para incorporar jugadores necesitará vender. “En enero podríamos fichar porque tendremos el Fair Play positivo, pero deberíamos vender”, explicó el dirigente en una entrevista con Cadena SER.

La regla 1:1

El vicepresidente económico del Barcelona explicó cómo funciona actualmente la situación del club respecto de las incorporaciones. “La regla 1:1 quiere decir esto. Para que alguien entre, otro tiene que salir”, señaló.

Según Olivé, Barcelona cuenta actualmente con un pequeño excedente de entre 3 y 4 millones de euros, una cifra que permitiría realizar solamente un fichaje de dimensiones reducidas. En ese contexto, el dirigente fue contundente respecto de Julián Álvarez: “El salario no cabría”.

Las declaraciones se conocieron después de que Barcelona anunciara los resultados económicos correspondientes al curso 2025/26 durante la Asamblea de Compromisarios. El club informó además que había superado los 1.000 millones de euros en ingresos.

El Camp Nou, clave para el futuro

Olivé también se refirió al futuro del Barcelona y al papel que tendrá el Camp Nou en la recuperación económica del club. Según explicó, el estadio será una pieza central para incrementar los ingresos.

“Con el estadio acabado y el equipo funcionando, subirán los patrocinadores y venderemos más en las tiendas. Es un círculo, y el estadio es la piedra angular del proyecto”, afirmó.

El vicepresidente económico también proyectó el impacto del estadio cuando funcione a pleno rendimiento. La previsión mencionada por Olivé apunta a que eso ocurra en el verano de 2028, con el objetivo de comenzar a reducir la deuda y dejar atrás la situación de patrimonio neto negativo en 2030.