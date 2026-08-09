Barrick Mining Corporation, la compañía canadiense que opera la mina Veladero en San Juan a través de Minera Andina del Sol, anunció tres nombramientos clave en su estructura corporativa con el objetivo de fortalecer e integrar las áreas de comunicaciones, relaciones con inversionistas y vinculación con comunidades en los 17 países donde mantiene operaciones.

La empresa designó a Sarah Ball Teslik como Chief Corporate Affairs Officer; a Daniel Wilner como Senior Vice President, Corporate Affairs and Capital Markets; y a Emily Chieng como Vice President, Investor Relations.

Los nombramientos permitirán establecer una función integrada de asuntos corporativos acorde con la escala internacional de Barrick y su estrategia de crecimiento en oro y cobre.

"Estamos orgullosos del trabajo que hacemos en todo el mundo y es vital que contemos esa historia de manera efectiva a nuestros accionistas, empleados y comunidades anfitrionas", afirmó Mark Hill, presidente y CEO de Barrick.

Trayectoria de los nuevos directivos

Sarah Ball Teslik cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en gestión de inversionistas, gobierno corporativo, legislación de valores, comunicaciones y el sector extractivo. Antes de incorporarse a Barrick fue socia de Greenspoon Marder LLP y presidenta de su afiliada Value(s) Management and Investing. Previamente ocupó posiciones en Joele Frank y Apache Corporation.

Daniel Wilner asumirá la construcción y conducción del equipo integrado de comunicaciones y relaciones con inversionistas. Fundó y dirigió Stone Pine, firma de asesoría estratégica con clientes de sectores como minería y minerales críticos, inteligencia artificial, finanzas y tecnología climática.

Emily Chieng, por su parte, se incorpora como vicepresidenta de Relaciones con Inversionistas. Llega procedente de United States Steel Corporation, donde desde 2023 se desempeñó como responsable de relaciones con inversionistas. Anteriormente trabajó cerca de una década en Goldman Sachs, donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidenta de Equity Research, cubriendo 20 compañías de metales y minería de Norteamérica. Con sede en Nueva York, Chieng participará en la presentación de los resultados del segundo trimestre de 2026 de Barrick, programada para el 10 de agosto.

Los nombramientos adquieren relevancia para San Juan, donde Barrick opera Veladero a través de Minera Andina del Sol, una asociación estratégica con Shandong Gold. La mina, la principal exportadora de oro de Argentina, recibió en marzo la adhesión al RIGI para su ampliación con una inversión de 380 millones de dólares, que permitirá extender su vida útil hasta al menos 2032.