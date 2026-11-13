El tablero de la minería global sufrió una sacudida con impacto directo en San Juan. Barrick Mining Corporation presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) los documentos para lanzar en Wall Street una nueva compañía: American Barrick Gold Corporation. La operación busca aislar y potenciar en la Bolsa de Nueva York sus operaciones de bajo riesgo político en Norteamérica, dejando completamente al margen de esta división a la mina sanjuanina Veladero.

La nueva sociedad, que cotizará bajo la sigla ABGC, reunirá los activos de Nevada Gold Mines (el gigante que Barrick comparte con Newmont en Estados Unidos) y el yacimiento Pueblo Viejo, en República Dominicana. En la jerga financiera, este tipo de movimientos se conocen como spin-offs o escisiones: una herramienta clásica de los grandes grupos mineros (las majors) para "ordenar la casa" y permitir que cada región camine con su propio músculo financiero.

Los números del nuevo brazo bursátil son contundentes. Según los papeles presentados ante la SEC, la compañía registró ingresos por 7.259 millones de dólares en el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento interanual del 61%. Este impulso está apalancado por un contexto internacional de cotizaciones récord del oro, que promediaron los 4.545 dólares la onza en los primeros nueve meses del año. Además, la documentación detalla que los activos combinados alcanzaron una producción atribuible cercana a los 2,0 millones de onzas de oro en 2025, con la proyección de sumar el yacimiento Fourmile a futuro.

Para la provincia, la noticia trae tranquilidad en medio de la reingeniería corporativa. El prospecto oficial ratifica que todo el portafolio internacional de Barrick fuera de Norteamérica permanece inalterable bajo el paraguas de la corporación global.

Esto significa que Veladero, único yacimiento en etapa productiva que Barrick opera de manera directa en Argentina (tras el cierre formal de Pascua-Lama), queda completamente al margen de la nueva filial estadounidense. La documentación confirma que la reorganización bursátil no introduce modificaciones en la titularidad societaria, los compromisos de inversión vigentes, los presupuestos asignados ni en los planes de desarrollo previstos para la operación cordillerana.

La mina, ubicada en el departamento de Iglesia entre los 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar, continuará siendo gestionada en partes iguales (50% y 50%) por Barrick y la china Shandong Gold, a través de Minera Andina del Sol.

El blindaje del RIGI y la inversión millonaria

La hoja de ruta local de Veladero sigue intacta, y su piedra angular es el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en abril pasado. Ese aval garantiza un desembolso directo de 380 millones de dólares destinado a construir las fases 8 y 9 del valle de lixiviación (el sistema por el que se riega el mineral acumulado para extraer el oro).

Se trata de una obra de ingeniería clave para rescatar 1,6 millones de onzas de oro adicionales que, con la infraestructura actual, no podrían ser procesadas.

El impacto socioeconómico del proyecto es inmediato: el desarrollo de estas nuevas etapas demanda más de 1.100 puestos de trabajo entre empleos directos en la montaña y personal de servicios. Además, el acuerdo exige que la empresa destine al menos el 20% de la inversión a la contratación de proveedores y pymes sanjuaninas, fortaleciendo el tejido productivo regional.

Aunque la millonaria inyección de capital no extiende la vida útil del yacimiento (que sigue fijada en siete años), sí asegura exprimir al máximo su capacidad productiva en el tramo final, mientras la compañía continúa desplegando campañas de perforación y desarrollo exploratorio en los sectores circundantes.