Barrick Mining Corp. estaría evaluando posponer hasta 2027 la oferta pública inicial (IPO) de su negocio de oro en América del Norte, según reportó Bloomberg citando a una fuente familiarizada con el proceso. La medida, que aún no fue confirmada oficialmente por la compañía, contrasta con lo anunciado el 10 de agosto por el CEO Mark Hill, quien había sostenido que la operación se completaría antes de fin de 2026.

El plan original consiste en crear una nueva unidad denominada North American Barrick, colocar una participación minoritaria en Nueva York y Toronto, y conservar el control. El vehículo reuniría Nevada Gold Mines, Pueblo Viejo (República Dominicana), Fourmile y los activos Mike y Fiberline incorporados al acuerdo con Newmont. En 2025 ese conjunto produjo aproximadamente 2 millones de onzas de oro atribuibles a Barrick.

Veladero queda fuera del perímetro

La noticia tiene un dato clave para San Juan: Veladero no forma parte de ese negocio norteamericano. La mina sanjuanina integra la división denominada Rest of World, junto con otras operaciones internacionales de la compañía, y continúa bajo la sociedad 50/50 entre Barrick y Shandong Gold, operada por Minera Andina del Sol.

En consecuencia, una eventual demora de la IPO no cambia hoy la propiedad, el control societario ni los compromisos de inversión asumidos para las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación. Tampoco existe base para concluir que la noticia implique recortes de personal, suspensión de contratos o un freno de obras en Veladero. Confundir una demora bursátil con una retirada de San Juan sería ir más allá de la evidencia.

Barrick designó a Sebastiaan Bock como CEO de Rest of World, una cartera que produce más de 2 millones de onzas equivalentes de oro anuales y tiene una meta de crecimiento superior al 20% en tres años. John Thornton, presidente del consejo, destacó las ventajas de trabajar con socios chinos. Veladero, compartida con Shandong, encaja en esa lógica, aunque deberá competir por capital con proyectos de mayor escala y vida útil.

Los números de Veladero y el RIGI

Barrick informó para 2025 una producción atribuible de 230.000 onzas y reservas probadas y probables atribuibles de 1,4 millones de onzas en Veladero. Para 2026 proyectó entre 180.000 y 200.000 onzas, con un costo de ventas de USD 2.000 a USD 2.210 por onza y un costo total sostenible (AISC) de USD 1.460 a USD 1.620. La baja esperada de producción y la sensibilidad a la inflación argentina y al tipo de cambio vuelven decisiva la disciplina operativa.

Al mismo tiempo, la ampliación de las fases 8 y 9 fue aprobada dentro del RIGI con una inversión computable de USD 380,1 millones. La resolución oficial prevé capacidad para procesar 1.626.034 onzas adicionales, un inicio operativo estimado para el último trimestre de 2026 y obras que se extienden hasta junio de 2028.

La resolución también aclara que la ampliación aumenta la capacidad de tratamiento, pero no prolonga por sí sola la vida útil, cuyo remanente fue estimado en siete años. Esa diferencia es central: más infraestructura no equivale automáticamente a más reservas.

Un escenario de continuidad

El efecto inmediato de la posible demora de la IPO es limitado e incluso puede resultar estabilizador: posterga la separación de las estructuras corporativas. La inversión en Veladero ofrece continuidad y obligaciones verificables, pero no blinda a la mina frente a futuras decisiones corporativas. Su ejecución dependerá del desempeño operativo, la coordinación con Shandong y la prioridad que la nueva conducción internacional asigne a San Juan.

Mientras tanto, Barrick continúa trabajando con Goldman Sachs y mantiene conversaciones con otros bancos para la posible IPO, aunque el calendario sigue abierto y los detalles podrían cambiar, según el reporte de Bloomberg.