La falta de una red de agua potable eficiente mantiene paralizada la entrega de las 43 viviendas que integran el barrio La Laja, en Albardón. La situación generó malestar entre las familias adjudicatarias, quienes denunciaron que la entrega pactada para los primeros días de noviembre fue cancelada a último momento. Ante las quejas, el gerente de operaciones de Obras Sanitarias de la provincia, Javier Sánchez, reconoció el problema de infraestructura existente y precisó que buscan alternativas urgentes.

"Este barrio pertenece a la gestión municipal de Albardón, en sus inicios como obra de financiamiento nacional. Cuando la Nación retiró los fondos con el cambio de gobierno, la municipalidad se hizo cargo de la continuidad. Luego atravesamos un inconveniente porque faltaba terminar la obra de cloacas. Supuestamente concluyeron esa etapa, pero ahora nos notifican que resta una obra de agua indispensable", detalló Yamila, una de las vecinas damnificadas, a DIARIO HUARPE.

La mujer amplió el pedido hacia las autoridades provinciales para lograr una solución inmediata ante los reiterados retrasos de la mudanza. "Si el gobierno municipal no puede hacerse cargo de los trabajos porque no cuenta con los recursos, solicitamos que gestione el presupuesto ante la provincia o que el gobernador asuma la responsabilidad de financiar la obra de agua. Las casas se van a seguir deteriorando y ya transcurrieron tres años y medio de espera", agregó.

Por otra parte, los adjudicatarios expusieron graves desprolijidades en el manejo de la información oficial y las convocatorias fallidas para el traspaso de llaves. Las familias expresaron que la falta de respuestas claras por parte de los organismos públicos agrava la incertidumbre diaria de los futuros residentes del complejo.

"Tuvimos novedades donde nos convocaban a todas las familias al complejo habitacional para realizar la entrega definitiva del barrio. Sin embargo, durante el fin de semana llamaron de forma selectiva desde un número privado a solo cinco o seis familias para avisar que se suspendía. En el IPV confirmaron luego que se debió a una inspección técnica que determinó que el barrio no está listo", manifestó Irina, otra afectada.

Yamila Leites e Irina, dos de las vecinas que esperan que les entreguen la casa.





Los constantes retrasos en los plazos de inauguración provocaron el abandono temporal del predio, lo que derivó en hechos delictivos recurrentes y roturas edilicias. Las familias lamentan que las estructuras ganadas por sorteo pierdan valor comercial y habitacional día tras día por la inseguridad de la zona.





Explicación de Obras Sanitarias

Desde Obras Sanitarias explicaron a DIARIO HUARPE que las dificultades para abastecer de agua potable al barrio La Laja, en el norte de Albardón, están relacionadas con la ubicación geográfica del sector, la baja presión de la red y las limitaciones de la infraestructura existente.

"En el caso particular del barrio La Laja nos enfrentamos a un problema complejo, ya que el barrio se encuentra en una zona muy alejada respecto a la provisión que llega desde el acueducto Alto Albardón. El sector posee baja presión y no llega el caudal suficiente. Por este motivo cuenta con un sistema de doble cisterna, una ubicada en la zona baja y otra en la parte alta", explicó Javier Sánchez.

El funcionario señaló que una solución definitiva requiere obras de mayor envergadura y una inversión elevada. "En esta zona norte de Albardón no existe la viabilidad técnica para construir perforaciones de refuerzo subterráneas. La única alternativa viable es transportar el agua de manera directa desde el río hacia la zona más alta del departamento. Para cumplir ese objetivo se requiere el análisis pormenorizado de una serie de proyectos de ingeniería que resultan de un costo sumamente elevado", sostuvo.

En paralelo, Obras Sanitarias realizó trabajos de ampliación de la red distribuidora de agua potable en el barrio La Laja. Las tareas contemplaban un empalme que afectó el suministro en calle José Amarfil, calle La Laja hasta San Nicolás, barrio Ampacama, Villa Ampacama, barrio Recabarren y zonas aledañas. Esta intervención sobre la red existente no representa, por sí sola, una solución definitiva a los problemas estructurales de abastecimiento señalados por Sánchez.