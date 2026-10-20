El Gobierno nacional autorizó una licitación pública por $7.638.061.962 para avanzar con la construcción de galpones modulares y obras complementarias en la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego. La medida fue oficializada este martes 20 de octubre mediante la Resolución 733/2026 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial.

El procedimiento estará a cargo de la Armada Argentina y se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR. La contratación será bajo la modalidad de ajuste alzado, que establece un precio global para la ejecución de los trabajos.

El plazo previsto para completar las obras es de 548 días corridos. La resolución autoriza el llamado a licitación, pero no establece una fecha de inicio de los trabajos.

Cuándo se conocerán las ofertas

Según el aviso oficial, las empresas interesadas podrán participar del proceso hasta el 19 de noviembre de 2026. La apertura de las ofertas está prevista para ese mismo día, a las 8, mediante un acto público electrónico.

Las consultas sobre los pliegos podrán realizarse a través de la plataforma CONTRAT.AR hasta el 11 de noviembre. El Ministerio de Defensa también aprobó las condiciones particulares, las especificaciones técnicas y los planos que regirán la contratación.

La Dirección General del Material de la Armada tendrá a su cargo la dirección de la obra, mientras que las áreas administrativas y de infraestructura naval intervendrán en el proceso de contratación y control.

Una obra dentro del proyecto de la Base Naval Integrada

La construcción de los galpones se suma a otras iniciativas previstas para desarrollar la Base Naval Integrada de Ushuaia, que incluyen infraestructura portuaria y equipamiento para la Armada Argentina.

El proyecto contempla distintas intervenciones destinadas a fortalecer las instalaciones navales en Tierra del Fuego. La licitación para los galpones y las obras complementarias constituye una nueva etapa administrativa para avanzar con esa infraestructura.