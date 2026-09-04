El anuncio de Javier Milei de destinar más recursos a una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego tiene un alcance que va más allá de sumar infraestructura militar: busca reforzar la capacidad logística y operativa argentina en una zona estratégica que conecta a las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.

Durante la cadena nacional de este jueves, el Presidente adelantó que firmará un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con el objetivo prioritario de avanzar en la base e incrementar las capacidades en telecomunicaciones. “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur”, afirmó.

La importancia de una instalación de estas características radica, en primer lugar, en su ubicación. Ushuaia funciona como uno de los principales puntos argentinos de acceso hacia la Antártida y las aguas australes. Una base con mayor infraestructura permite abastecer y asistir buques, sostener operaciones navales y mejorar la logística de las campañas antárticas.

Más capacidad en el Atlántico Sur

La base también implica fortalecer la capacidad de la Armada para operar en espacios marítimos australes. Actualmente, el Área Naval Austral tiene entre sus funciones la vigilancia y control del mar, la asistencia a unidades navales, la búsqueda y rescate y el control del tráfico marítimo en el Canal Beagle.

Por eso, el proyecto adquiere otra dimensión dentro del discurso de Milei sobre Malvinas. Una mayor capacidad logística en Tierra del Fuego permite sostener durante más tiempo medios navales y personal en el extremo sur y mejorar la presencia argentina en una zona donde confluyen intereses pesqueros, energéticos, militares y antárticos.

El propio Presidente vinculó ambos aspectos al afirmar que “proteger el Atlántico Sur también es una cuestión de seguridad nacional” y que una mayor proyección sobre esa región permitirá defender mejor los intereses argentinos.

Un proyecto que ya estaba en marcha

La Base Naval Integrada de Ushuaia no es un proyecto nuevo. Su construcción comenzó formalmente en 2022 y fue concebida para ampliar las capacidades logísticas argentinas en la Antártida y el Atlántico Sur. El plan original contemplaba muelle, edificios administrativos, viviendas para personal e instalaciones para asistir a buques.

El cambio anunciado ahora por Milei pasa por darle prioridad dentro de su nueva estrategia sobre Malvinas y destinarle mayores recursos a través de un DNU.

Así, la base aparece como el componente militar y logístico del paquete de medidas anunciado por el Gobierno. Milei lo resumió con una definición que marcó el tono de la cadena nacional: “Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional”.