El Gobierno nacional acelerará la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que demandará entre US$400 y US$500 millones. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el predio y evaluar el avance de la obra.

La iniciativa apunta a convertir a la provincia en un polo logístico para el Atlántico Sur y la Antártida. Según el Gobierno, la base tendrá funciones logísticas, operativas y científicas, pero no un objetivo bélico.

El proyecto ya recibió una reasignación presupuestaria de US$142 millones, equivalente a cerca del 30% del costo final estimado. El Ejecutivo deberá definir cómo financiará el monto restante, que rondaría el 70%.

La agenda de los funcionarios

Quirno y Presti partirán este viernes a las 06:30 desde Aeroparque rumbo a Ushuaia. También participarán autoridades militares y legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego.

La comitiva se reunirá primero con el gobernador Gustavo Melella y luego visitará el predio de la futura base. Allí recibirá información sobre el estado del proyecto, sus componentes y los desafíos para completar la obra.

La construcción había comenzado en 2022, pero quedó pausada durante el primer año de la actual administración. Parte de los fondos restantes deberá contemplarse en el Presupuesto 2027.

El reclamo por Malvinas

El Gobierno vincula la obra con su estrategia diplomática sobre las Islas Malvinas. En paralelo, impulsa un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que será presentado la próxima semana en la Cámara de Diputados.

La iniciativa propone endurecer las sanciones contra empresas que operen sin autorización argentina en las islas y contempla la posibilidad de juicio en ausencia. También establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional integrado por áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Además, el Ejecutivo anunció sanciones contra otras 15 empresas internacionales vinculadas a actividades extractivas en Malvinas. La medida se suma a las notificaciones emitidas previamente contra 45 personas y empresas.

El Gobierno sostiene que las medidas buscan reforzar la posición argentina sobre la soberanía de las islas y proteger los recursos naturales del Atlántico Sur.