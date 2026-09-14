Batalla campal a las afueras de un boliche de Capital: no hubo detenidos

Una noche de sábado marcada por el caos y la violencia alteró la tranquilidad en las inmediaciones de un concurrido local nocturno sobre la avenida Rawson, en la zona de Capital. Diversos grupos de jóvenes protagonizaron violentos altercados que comenzaron en el interior del recinto y terminaron por trasladarse a la vía pública, generando momentos de extrema tensión entre los presentes.

El conflicto se desencadenó inicialmente dentro del establecimiento, cuando una discusión entre varios asistentes escaló rápidamente a las agresiones físicas. Ante la gravedad de la situación, los empleados del personal de seguridad privada actuaron para interrumpir el pleito y procedieron a expulsar a los revoltosos del inmueble.

A pesar de la expulsión, la violencia lejos de cesar se intensificó en la calle. Ya sobre la vía pública, los involucrados reiniciaron los enfrentamientos ante la mirada de decenas de transeúntes. La secuencia de hechos incluyó trompadas, patadas y corridas, incrementando el peligro cuando algunos de los participantes comenzaron a blandir botellas para amenazar a sus adversarios mientras se cruzaban graves insultos.

El episodio violento cobró trascendencia pública a partir de la difusión de un video grabado por personas que se encontraban en la zona. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, permitieron constatar cómo el descontrol se extendió durante varios minutos a lo largo de la arteria capitalina.

Un dato relevante del caso es que los disturbios ocurrieron a pocas horas de que el local nocturno reabriera sus puertas. El establecimiento había sido clausurado el día viernes y retomó sus actividades comerciales durante la misma noche del sábado en que se registraron los hechos.

Hasta el momento las autoridades no han brindado reportes oficiales que confirmen la existencia de personas heridas o detenidas por los incidentes. Asimismo, tampoco se han asentado denuncias formales sobre lo sucedido ni se han determinado los motivos exactos que originaron la discusión inicial.