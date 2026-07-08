Con la llegada de las vacaciones de invierno, la Municipalidad de Rivadavia lanzó una programación especial con actividades gratuitas pensadas para que vecinos y visitantes puedan compartir momentos de entretenimiento en familia.

La propuesta incluye encuentros culturales, recreativos y deportivos que se desarrollarán durante la semana del receso escolar, con diferentes alternativas destinadas principalmente a niños y jóvenes.

Uno de los puntos centrales de la agenda será el Parque de Rivadavia, que recibirá actividades especiales los días domingo 12 y sábado 18 de julio, de 16 a 19 horas.

Durante esas jornadas, las familias podrán disfrutar de una programación con temática argentina que incluirá juegos de kermesse, función de títeres, espectáculos de magia, propuestas circenses, maquillaje artístico y espacios de creación.

Además, habrá mesones artísticos, una feria de artesanos y emprendedores, y una propuesta de intercambio de figuritas para que los chicos puedan llevar sus álbumes y compartir una actividad vinculada a las colecciones.

Actividades para los más chicos

La agenda comenzará también con una propuesta destinada especialmente a los niños más pequeños.

El sábado 11 de julio, desde las 15 horas, se realizará el Peketrekk en el Castillito, una actividad pensada para que los más chicos puedan disfrutar de una jornada diferente en un espacio recreativo.

La iniciativa busca sumar opciones de entretenimiento durante el receso escolar y generar espacios de encuentro para las familias del departamento.

Deporte durante el receso

Dentro de las actividades programadas también se destaca el Mundialito de Futsal, una propuesta deportiva que reunirá a niños y jóvenes durante varios días.

El torneo se desarrollará desde el lunes 13 hasta el sábado 18 de julio, de 11 a 15 horas, en el Polideportivo del Parque de Rivadavia.

La competencia estará enfocada en promover el compañerismo, la recreación y la participación deportiva, ofreciendo una alternativa saludable para disfrutar las vacaciones.

Una agenda para compartir en familia

Desde el municipio destacaron que el objetivo de estas propuestas es brindar espacios accesibles para que las familias puedan disfrutar del invierno sin costo, promoviendo actividades vinculadas al deporte, la cultura y la recreación.

Con esta agenda, Rivadavia busca convertirse en una de las opciones para disfrutar el receso invernal, con propuestas libres y gratuitas adaptadas para distintas edades y pensadas para fortalecer los espacios de encuentro comunitario.