Los beneficiarios de las Becas Progresar ya pueden verificar si recibirán el pago correspondiente a junio de 2026. El programa, administrado por el Ministerio de Capital Humano y abonado a través de Anses, mantiene este año una asistencia mensual de $35.000 destinada a estudiantes de nivel obligatorio, superior y formación profesional.

No obstante, existen situaciones que impiden acceder al cobro. Entre los principales motivos se encuentran no cumplir con los requisitos académicos establecidos, superar los límites de ingresos exigidos por el programa, presentar datos personales desactualizados o registrar inconsistencias en la documentación presentada durante la inscripción.

Además, quienes aún tengan la solicitud en estado “en evaluación” tampoco percibirán el beneficio hasta que el proceso de análisis finalice y la postulación sea aprobada oficialmente. Las adjudicaciones se realizan de manera gradual, por lo que algunos expedientes pueden demorarse más que otros.

Para conocer si corresponde el cobro durante junio, los estudiantes pueden ingresar a la aplicación o plataforma Mi Argentina con su usuario registrado y consultar el estado de la beca. Allí se informa si el beneficio fue aprobado, rechazado o continúa bajo evaluación.

Otra alternativa es ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar si existe una fecha de pago asignada. También puede utilizarse la herramienta de Certificación Negativa, donde la aparición de una liquidación vinculada a Progresar permite anticipar la inclusión en el calendario de pagos.

Desde el Gobierno nacional recordaron que el monto de la beca permanece sin modificaciones durante junio y que algunos estudiantes podrían percibir sumas superiores en caso de recibir pagos retroactivos correspondientes a períodos anteriores que fueron aprobados recientemente.

Mientras tanto, continúa abierta la inscripción para la línea Progresar Trabajo, destinada a jóvenes y adultos que buscan capacitarse en cursos de formación profesional, mientras que las convocatorias de Progresar Obligatorio y Progresar Superior ya finalizaron para esta etapa del ciclo lectivo 2026.