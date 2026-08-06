Las Becas Progresar 2026 vuelven a estar en el centro de la atención de miles de estudiantes que esperan conocer si fueron aceptados, cuánto cobrarán y cuándo recibirán el pago correspondiente a agosto. El programa, dependiente del Ministerio de Capital Humano, brinda asistencia económica a estudiantes de nivel secundario, terciario, universitario, enfermería y formación profesional.

La primera convocatoria del año para Progresar Obligatorio y Progresar Superior ya finalizó, mientras que la inscripción para Progresar Formación Profesional permanece abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

Los pagos del beneficio son administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

De acuerdo con la Resolución 172/2026, publicada en el Boletín Oficial, las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional tienen establecido un monto mensual bruto de $35.000.

Sin embargo, los estudiantes no reciben la totalidad de ese monto todos los meses. ANSeS deposita inicialmente el 80% del beneficio, por lo que el pago mensual efectivo es de $28.000.

El 20% restante queda retenido y se abona posteriormente en un pago anual, siempre que el beneficiario acredite la regularidad académica y cumpla con los requisitos establecidos por el programa.

El monto puede variar según la línea de beca correspondiente a cada estudiante.

Además, quienes fueron incorporados recientemente al programa podrían recibir pagos retroactivos de meses anteriores, hasta que se regularice el cronograma de acreditaciones.

El valor de las Becas Progresar se mantiene sin modificaciones desde hace dos años.

Cómo saber si aprobaron la solicitud

Los estudiantes que se inscribieron y todavía no recibieron una respuesta pueden consultar el estado de su trámite por distintas vías.

Una de las opciones es ingresar al sitio de ANSeS con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para verificar si ya existe una fecha de cobro asignada.

También pueden ingresar a la plataforma oficial de Progresar para consultar si la solicitud aparece como aprobada, observada o rechazada.

Quienes completaron la inscripción deberán esperar la publicación de los resultados correspondientes a la convocatoria y la confirmación del calendario de pagos.

Cuándo se cobran las Becas Progresar en agosto

Por el momento, ANSeS todavía no confirmó oficialmente las fechas de pago de las Becas Progresar correspondientes a agosto de 2026.

Los estudiantes que ya fueron aprobados durante la convocatoria 2026 y mantienen activa la beca recibieron el pago anterior a través de la cuenta bancaria declarada ante ANSeS.

A la espera del anuncio oficial, se prevé que el próximo cronograma mantenga el esquema habitual del programa, con las fechas distribuidas de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Por eso, quienes esperan el pago de agosto deberán aguardar la confirmación oficial del organismo previsional antes de conocer el día exacto en que tendrán disponible el dinero.