Belararox Limited, la compañía exploradora que desarrolla el Proyecto Toro Malambo Tambo (TMT) en San Juan, completó el proceso formal para su cambio de nombre tras recibir la aprobación de sus accionistas en la Junta General del pasado viernes 10 de julio.

A partir del viernes 17 de julio, la empresa comenzará a operar en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) bajo la denominación de Vantage Metals Limited. Como parte de esta transición, su código de cotización cambiará de BRX a VAN.

El cambio de identidad corporativa se produce en un momento en que la empresa reafirma su compromiso como exploradora de minerales enfocada en asegurar y desarrollar recursos fundamentales para los mercados de la tecnología, las baterías y las energías renovables. Su cartera de proyectos actual abarca el desarrollo de recursos de zinc, cobre, oro, plata, níquel y plomo.

Dentro de sus operaciones globales, la compañía destaca proyectos clave como el Proyecto Toro Malambo Tambo (TMT), en San Juan, Argentina; el Proyecto de Cobre Kalahari (KCP) en Botsuana, que cuenta con 14 licencias prospectivas en una zona con alto potencial para nuevos descubrimientos de cobre y plata; y los proyectos Belara y Bullabulling en Australia.

El anuncio fue autorizado por el director ejecutivo de la compañía, Will Dix, quien lidera la transición de la empresa hacia su nueva identidad corporativa.

TMT: 32.000 hectáreas en el corazón del distrito Vicuña

El Proyecto Toro Malambo Tambo (TMT) abarca 32.000 hectáreas en el Valle del Cura, en la cordillera sanjuanina, una de las regiones mineras más prometedoras de Argentina. La provincia de San Juan fue calificada recientemente por el Instituto Fraser como el mejor destino minero de América Latina.

El proyecto se encuentra en una zona estratégica, rodeado de gigantes del cobre y el oro: Filo del Sol, Josemaría, Los Azules, Altar, El Pachón, Veladero y Pascua Lama. Según la compañía, las características geológicas del área son similares a las de los grandes depósitos de la región, incluyendo el propio Filo del Sol.

Un estudio satelital con imágenes ASTER y Sentinel-2, realizado por el especialista Dr. Steve Garwin, identificó 11 objetivos prospectivos dentro del área de TMT, con potencial para albergar sistemas epitermales de alta sulfuración y depósitos tipo pórfido. La mineralización de zinc y plomo ya confirmada, junto con altos valores de oro y cobre en muestras de superficie, refuerzan el potencial del proyecto para futuros descubrimientos.