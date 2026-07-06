Bélgica se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar con autoridad 4-1 a Estados Unidos en Seattle. El conjunto europeo mostró contundencia en ataque y resolvió el partido con una destacada actuación de Charles De Ketelaere, autor de dos goles.

El seleccionado belga abrió el marcador en el primer tiempo gracias a De Ketelaere, aunque Estados Unidos reaccionó y alcanzó el empate por medio de Malik Tillman, que renovó las esperanzas del equipo norteamericano.

La igualdad duró poco. Bélgica volvió a tomar el control del partido con el segundo tanto de De Ketelaere, quien firmó su doblete y encaminó la clasificación de su equipo antes del descanso.

En el complemento, los europeos aprovecharon los espacios que dejó Estados Unidos en su intento por igualar el marcador. Hans Vanaken amplió la diferencia tras capitalizar un error del arquero Matt Freese y dejó el encuentro prácticamente sentenciado.

Sobre el cierre, Bélgica volvió a golpear y convirtió el cuarto tanto para sellar el 4-1 definitivo, un resultado que confirmó su superioridad y le permitió meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Con este triunfo, el seleccionado belga continúa en carrera por el título y ya espera rival en los cuartos de final, mientras que Estados Unidos se despidió del certamen tras quedar eliminado en los octavos.