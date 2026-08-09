El fútbol argentino ya tiene escenario definido para coronar al campeón de campeones de la temporada. El próximo sábado 19 de diciembre, el estadio Mario Alberto Kempes volverá a ser el epicentro del deporte nacional al albergar el Trofeo de Campeones 2026, torneo que enfrentará a los ganadores de las dos competencias del año de la Liga Profesional.

La designación reafirma el rol de la provincia de Córdoba como uno de los polos logísticos y organizativos más importantes de la Argentina para eventos de masiva concurrencia. Con capacidad para 57.000 espectadores, el Kempes cuenta con el antecedente reciente de haber recibido finales de torneos locales, partidos de la Selección Argentina, certámenes de rugby con Los Pumas y competencias internacionales de automovilismo.

El encuentro contará con un condimento especial en el plano deportivo: Belgrano, flamante campeón del Torneo Apertura, aguardará en su tierra al ganador del Torneo Clausura para definir el título oficial.

La confirmación de la sede fue celebrada por las autoridades locales. El gobernador Martín Llaryora remarcó la trascendencia del evento para la provincia:

“Nos llena de orgullo que nuestra provincia vuelva a ser elegida por la AFA como escenario de uno de los acontecimientos más importantes del calendario deportivo nacional. Esta designación consolida el posicionamiento de Córdoba como un destino de referencia”.

Asimismo, el mandatario destacó que el choque deportivo funciona como un dinamizador de la economía real en la región:

“Es una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo económico, el turismo y el empleo. Cada evento de esta magnitud moviliza la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios, generando un impacto positivo para miles de cordobeses”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, definió la elección como un respaldo a la gestión de infraestructura deportiva local:

“Es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando para consolidar a la provincia como sede de los grandes eventos deportivos del país”.

Se prevé un importante desplazamiento de fanáticos desde distintos puntos de la Argentina hacia la capital cordobesa, consolidando una política pública que busca articular el deporte de alto rendimiento con el turismo y el desarrollo productivo.

