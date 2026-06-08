Beneficios de la cola de caballo para los huesos en la menopausia

La llegada de la menopausia suele generar preocupación por la salud del sistema óseo debido al descenso de estrógenos que acelera la pérdida de densidad en los huesos. En este escenario, la planta medicinal Equisetum arvense, conocida popularmente como cola de caballo, ha pasado de ser un simple diurético a convertirse en un aliado para la salud femenina. Su principal valor reside en el aporte de silicio, un mineral que "participa en la formación del colágeno y en distintos procesos vinculados a la salud ósea y articular".

Expertos en el área destacan que el uso de esta hierba "si bien no es la solución, colabora en mantener más fuertes y jóvenes no solo los huesos, sino también las articulaciones, los tendones, la piel y el cabello". La ciencia explica que el silicio "es esencial para que el calcio se fije adecuadamente en el hueso y para la formación de los distintos tipos de colágeno que necesitamos producir". En el organismo, esta proteína es fundamental porque "el colágeno funciona como una especie de armazón sobre el que luego se fijan minerales como calcio y fósforo".

La planta contiene sustancias como quercetina, luteolina y diversos ácidos que "funcionan como anabólicos de los osteoblastos, células formadoras de hueso". Al combinar flavonoides y sílice, la cola de caballo "se perfila como un buen recurso para prevenir la pérdida de masa ósea, actuando por esta doble vía". A pesar de que se requieren más estudios, se considera que "esta hierba medicinal vale la pena como integrante del botiquín" natural.

Para incorporarla a la rutina, se puede encontrar en cápsulas, extractos o tinturas, aunque la infusión es la opción más frecuente. Se prepara con una cucharadita de planta seca por taza y se recomienda consumir dos tazas diarias por un lapso de 14 días, intercalando con otros 14 días de descanso. Es vital recordar que este recurso "no reemplaza los tratamientos médicos y siempre es aconsejable tomarla con supervisión profesional".

Además, su consumo está contraindicado en embarazadas, durante la lactancia, en personas con falta de vitamina B1 o en quienes tomen litio. La estrategia ideal para proteger el cuerpo debe integrar también calcio, vitamina D, alimentación saludable y ejercicio.