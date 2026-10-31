Con más de 16 años de trayectoria ininterrumpida y consolidada como pionera en fusionar el hip hop con una formación instrumental en vivo de estilo “Gran Banda”, Militantes del Clímax presentará oficialmente su tercer disco de estudio, titulado "Nueva Sangre", un material que reaviva la esencia del grupo con una producción cuidada, arreglos vocales precisos, instrumentación rica en percusión y coros, y la marca registrada de sus potentes líneas de instrumentos de viento.

“Nueva Sangre”, es un material que fusiona la frescura del funk con líricas sobre la realidad social ancladas en las raíces del hip hop, destacándose por su instrumentación rica en percusión, coros y vientos.

El grupo está conformado por Benjamín “El Abuelo” Gutiérrez en la voz principal y letras, Magamo (Matías García Molinari) en guitarra, An Espil en voces, Tomy Sánchez en batería y Simón Grunblatt en teclados (estos últimos cuatro también integrantes de NAFTA). Además, el elenco se completa con Fede Ullrich en el bajo, Johnny Cross en trompeta, Román SB en saxo tenor, Ratman Salama en saxo alto y clarinete, Frank Bersi en el oráculo, El C.A.R.G.O en rimas y MC, y Jony Vainberg a cargo del sonido.

El lanzamiento y su evolución estética se reflejan en las plataformas digitales, donde experimentaron un crecimiento significativo pasando de 70.000 a más de 200.000 oyentes mensuales (específicamente registrando más de 182.000 oyentes mensuales según sus métricas de streaming), junto con más de 73.000 seguidores y más de 20.400 suscriptores.

El universo estético de la banda

A la par de su crecimiento musical, el lenguaje visual ha cobrado un rol fundamental en el nuevo disco. Al respecto, el cantante y letrista principal de la banda, Benjamín "El Abuelo" Gutiérrez, explicó en contacto con DIARIO HUARPE, sobre cómo se gestó la conexión entre la música y la imagen: "Por suerte Franco Bersi tiene una gran inclinación por imaginar mundos visuales muy particulares y que fueron constituyendo el ambiente estético en escenario y, en el caso de 'Nueva Sangre', también en video. Él, con su productora Grela, tomaron la posta de realizar todo ese material con dirección de Pablo Rojzman. Así que estábamos en buenas manos para eso", dijo el cantautor.

Consultado sobre si temas como "Ticket" o "SAME", que son algunos destacados de este trabajo de estudio, reflejan un hastío frente a la superficialidad de la cotidianidad y el consumo digital. Al respecto, Benjamín detalló: "Puede ser, hay varias cosas salpicadas, son dos temas más libres en cuanto a temática con juegos rítmicos, creo que distintas personas se detienen en distintas frases".

Asimismo, sobre cómo logra equilibrar la incomodidad de sus letras con un ritmo bailable, señaló que forma parte del espíritu orgánico de la banda: "Las propuestas que me llegan desde la música de mis compañeros también me van despertando ideas hacia ese lado. Somos así", definió.

Armonía en gran formato y las tensiones del presente

Con una formación numerosa integrada por más de una decena de músicos, coordinar los tiempos, ensayos y giras requiere de un método estricto de convivencia democrática.

"En tantos años se han ido construyendo roles y se delegan partes del trabajo en distintas personas. Lo primero es que hay confianza de que todos buscan lo mejor, luego es cuestión de disentir con respeto y de acompañar las decisiones tomadas con convicción", destacó el músico al ser consultado sobre si las decisiones se toman en modo de asamblea.

En cuanto a su proceso creativo y las temáticas que vertebran sus letras provocadoras, que buscan incomodar y sacar al escucha de la zona de confort. Benjamín confesó cuáles son las mayores preocupaciones que atraviesa en la actualidad: "Son tiempos con muchos sucesos fuertes y mucha información constante. Es difícil no quemarse un poco. Creo que sobre todo lo que divide y aliena a la gente sobre todo me perturba".

La evolución de una identidad inquebrantable

Al trazar una línea de tiempo desde sus inicios con el disco debut "Clímax" y "Funky Magazine" hasta este presente con "Nueva Sangre", Benjamín reflexionó sobre aquello que mutó y lo que se mantiene inalterable: "Lo esencial es igual, el gusto por la música y las ganas de hacerla como equipo. En el recorrido aprendimos a tocar mejor, a hacer un show sólido, a trabajar en grupo, pero eso es oficio nomás".

Finalmente, frente a un contexto social complejo atravesado por la precarización y el desfinanciamiento de la cultura, el cantante concluyó con una mirada agradecida sobre el vínculo con su público: "No lo sé, si somos necesarios para este tiempo, o no debería decirlo alguien más, pero por lo que me toca, me da mucha alegría que exista gente que se sienta cercana a y nos acompañe en cada lugar donde podemos llevar nuestra música".

El esperado show se llevará a cabo este sábado 31 de octubre, con ingreso a partir de las 20 hs, en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Las entradas generales se encuentran a un valor de $40.000 y pueden adquirirse de forma anticipada a través de EntradaWeb. La velada contará además con la presentación en la previa del grupo NDS Clan.