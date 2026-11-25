En el marco de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible en Mendoza, el abogado constitucionalista y ex Procurador del Tesoro de la Nación (el máximo funcionario encargado de la defensa legal del Estado), Bernardo Saravia, dialogó con DIARIO HUARPE sobre el impacto macroeconómico y jurídico que tendrá la actividad. Para el especialista en derecho minero y financiero, el sector dará un "giro copernicano" al federalismo argentino y exigirá que los proveedores locales se financien a través del mercado de capitales en lugar de depender de leyes proteccionistas.

Consultado sobre la evolución que tuvo Mendoza en los últimos años, pasando de tener una actividad sin licencia social a ser sede de una cumbre internacional, Saravia destacó el rol de la política. "Fíjense lo que es el paso de un rechazo absoluto, de una prohibición a hoy estar acá cientos de personas discutiendo. Eso es un ejemplo de acción política eficaz, eficiente, explicando con precisión los beneficios que tiene esta actividad", afirmó, y resaltó que la clave fue destacar la sustentabilidad y el cuidado del agua.

Al comparar el panorama provincial, el letrado fue directo: "Veo muy bien a San Juan, es la que tiene las mayores ventajas", sostuvo. Sin embargo, planteó un punto a mejorar. "Lo que veo de ventaja en Mendoza es su institucionalidad histórica y eso es lo que la provincia de San Juan debería empezar un poco a mirar, porque la institucionalidad en Mendoza es de largos años, es una estabilidad que es ejemplo en la República Argentina en todos los órdenes y es ejemplo de federalismo. Creo que debería empezar a ser adoptado no solamente por San Juan, por toda la región cordillerana", expresó.

El futuro del federalismo y el fin de la dependencia

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la relación entre las provincias y el Estado nacional. Saravia no dudó en asegurar que la minería cambiará las reglas del juego. "Impacta directamente. Este es un giro copernicano. Todas aquellas provincias que se dicen dependientes de la Nación y que lo son en gran parte porque tenemos una ley de coparticipación (el sistema por el cual Nación distribuye los impuestos a las provincias) sin tocar desde el año noventa y cuatro, esto ha dado lugar a un federalismo de vasallaje", disparó.

Saravia junto a otros referentes expuso en la cumbre de Mendoza.

En esa línea, explicó. "Los gobernadores tienen que ir a Buenos Aires a bregar por recursos para su acción de gobierno. La minería va a ser un eje de cambio, un giro copernicano en eso". Y agregó una advertencia. "Nos invita a pensar en un federalismo de responsabilidad, cómo no solamente administrar esos recursos sino cómo invertirlos adecuadamente, cómo administrarlos con inteligencia".

Proveedores locales y el acceso al crédito

En otro tramo de la charla, Saravia fue consultado sobre una de las polémicas que genera la implementación del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) en torno a la definición de proveedor local. Su análisis rompió con el discurso tradicional.

"Hay que definitivamente cuidar al proveedor local y creo que viene más de la mano del crédito que con leyes protectorias que, en definitiva, son un poco mentirosas", aseveró.

Para el ex funcionario, la verdadera herramienta de crecimiento es el financiamiento. "El crédito es lo que da la posibilidad de crecimiento y el desarrollo de los proveedores locales integrándose en un ecosistema que se beneficia del conocimiento y el know-how (la experiencia y capacidad técnica) de los proveedores internacionales. Comprendo la preocupación, pero me preocupa mucho más el crédito y la creación de un ecosistema que leyes provinciales protegiendo directamente al proveedor local, porque son de vuelo corto", sentenció.

Finalmente, resaltó la necesidad de institucionalizar herramientas financieras para que los proyectos puedan escalar. "Es el momento de hacerlo, estamos todavía en el inicio del desarrollo. Si uno instaura este tipo de instituciones ahora, las pone a funcionar, el financiamiento va a ser mucho más fluido y más estable", concluyó.