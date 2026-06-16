Marcelo Bielsa volvió a convertirse en protagonista de una conferencia de prensa mundialista, aunque esta vez no fue por cuestiones tácticas ni futbolísticas. Tras el empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita en el debut de ambos seleccionados en el Mundial 2026, el entrenador argentino fue consultado por una fotografía suya utilizada durante la transmisión oficial del torneo que generó una enorme repercusión en las redes sociales.

La polémica foto de Marcelo Bielsa durante su presentación en el Mundial 2026. (Captura: @AtaqueFutbolero en X)

La imagen mostraba al técnico uruguayo con una pose poco habitual y una apariencia especialmente cuidada, algo que despertó miles de comentarios entre los aficionados. La fotografía se viralizó rápidamente y dio lugar a bromas, memes y comparaciones que circularon durante horas en distintas plataformas digitales.

Durante la conferencia posterior al encuentro, un periodista le preguntó directamente sobre la repercusión de esa imagen. Fiel a su estilo, Bielsa respondió con una frase breve pero contundente: "No soy modelo". La respuesta provocó sonrisas entre los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista.

El entrenador evitó profundizar sobre la cuestión y enseguida volvió a centrarse en el análisis futbolístico del partido. Bielsa destacó el esfuerzo de sus dirigidos, aunque reconoció que Uruguay no logró imponer el dominio que esperaba frente a un rival que se mostró ordenado y efectivo durante gran parte del encuentro.

El empate dejó al conjunto celeste con la obligación de sumar en sus próximos compromisos para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación. En un grupo que también integran España y Cabo Verde, cada punto adquiere una importancia especial y la igualdad en el debut dejó abiertas todas las posibilidades.

Más allá del resultado deportivo, la conferencia volvió a reflejar una de las características que han acompañado a Bielsa durante toda su carrera: su incomodidad frente a cualquier situación que lo convierta en figura mediática fuera del fútbol. El entrenador suele evitar el protagonismo personal y prefiere enfocar sus intervenciones en cuestiones vinculadas al juego.

La repercusión de la fotografía, sin embargo, trascendió el ámbito deportivo. En cuestión de horas, la imagen fue compartida por miles de usuarios y generó comentarios de periodistas, exfutbolistas y fanáticos de distintas partes del mundo, sorprendidos por una postal poco habitual del entrenador rosarino.

Mientras Uruguay ya piensa en su próximo desafío mundialista, Bielsa dejó otra de esas frases espontáneas que suelen quedar grabadas en la memoria colectiva. Con apenas tres palabras, logró cerrar una discusión que había dominado las redes sociales durante gran parte del día y volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los personajes más singulares del fútbol internacional.