Bill Gates advirtió sobre los riesgos que puede generar una inteligencia artificial fuera de control o utilizada con fines maliciosos. El cofundador de Microsoft sostuvo que una combinación de personas con malas intenciones y herramientas avanzadas podría provocar consecuencias catastróficas.

Gates realizó estas declaraciones durante una entrevista con NBC News, donde señaló que la IA tiene un nivel de poder que puede generar acontecimientos de enorme escala. En ese contexto, planteó la posibilidad extrema de miles de millones de muertes.

El pedido de regulación

El empresario también cuestionó que las propias compañías sean las únicas encargadas de establecer las reglas de seguridad para sus sistemas. Según Gates, la autorregulación no alcanza frente al nivel de desarrollo que alcanzó la tecnología.

Por eso reclamó una participación activa de los gobiernos y las fuerzas del orden en el debate sobre las medidas de seguridad. También sostuvo que esa supervisión debería ser obligatoria para el sector tecnológico.

Otro riesgo señalado

Gates también puso el foco en el impacto de la inteligencia artificial sobre las relaciones humanas. Advirtió que los chatbots que nunca contradicen ni frustran a sus usuarios podrían generar comportamientos adictivos y limitar oportunidades para desarrollar habilidades sociales.

La advertencia se suma al debate internacional sobre los límites y mecanismos de control para el desarrollo de la inteligencia artificial. Gates planteó que el avance tecnológico debe estar acompañado por sistemas de supervisión obligatorios.