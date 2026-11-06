Bill Gates visitó una mina y reavivó el interés por el cobre

El magnate Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las fortunas más grandes del mundo, visitó la mina de cobre Chuquicamata, en el norte de Chile. Según reveló el medio chileno Diario Financiero citando fuentes cercanas a Codelco, la empresa estatal dueña del yacimiento, la visita se realizó bajo estricta reserva y discreción. El estadounidense llegó al país en un avión privado y, además de recorrer la mina, también visitó la refinería y pasó por San Pedro de Atacama.

La noticia trasciende la anécdota de un multimillonario de paseo. Gates tiene vínculos concretos con la industria minera que resultan de sumo interés para una provincia como San Juan. A través de su fondo de inversión Breakthrough Energy Ventures, el magnate participa en KoBold Metals, una empresa norteamericana que utiliza inteligencia artificial (algoritmos avanzados que procesan grandes volúmenes de datos para encontrar patrones) para la exploración de minerales críticos, incluyendo el cobre y el litio.

La visita de Gates a un yacimiento de cobre no es un hecho aislado. El mundo está en plena transición energética y el cobre se posiciona como el mineral estratégico por excelencia. Se necesita cobre para los vehículos eléctricos, los paneles solares, los parques eólicos y, sobre todo, para los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial. La demanda global no deja de crecer y las grandes fortunas del mundo ya están moviendo sus fichas para asegurarse el suministro.

El perfil de un inversor estratégico

Bill Gates es conocido por su fortuna estimada en 122.000 millones de dólares, según Forbes, y por su papel en la fundación filantrópica que lleva su nombre. Sin embargo, en los últimos años ha volcado gran parte de su capital a la inversión en tecnologías limpias y soluciones climáticas a través de Breakthrough Energy. Su interés por la minería responde a una lógica simple: no hay transición energética posible sin minerales críticos.