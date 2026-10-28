Las billeteras virtuales y las aplicaciones bancarias se convirtieron en herramientas indispensables para administrar el dinero. Desde pagar servicios hasta recibir sueldos o realizar transferencias, cada vez más operaciones se hacen desde el celular. Sin embargo, esta comodidad también representa un riesgo ante las distintas modalidades de estafas digitales.

Los ciberdelincuentes utilizan mensajes falsos, llamadas telefónicas y enlaces fraudulentos para obtener contraseñas y acceder a cuentas bancarias. Frente a esta situación, especialistas en ciberseguridad y entidades financieras difundieron tres recomendaciones fundamentales para reducir las posibilidades de sufrir un robo de dinero.

La prevención comienza con la protección de las contraseñas, continúa con la verificación de las comunicaciones y se completa con medidas de seguridad en los dispositivos móviles.

1. Utilizar contraseñas seguras y activar la doble autenticación

Una de las principales recomendaciones consiste en establecer claves diferentes para cada aplicación bancaria o billetera virtual. Reutilizar una misma contraseña en varias plataformas aumenta el riesgo de que los delincuentes puedan ingresar a distintas cuentas si consiguen acceder a una de ellas.

Los especialistas aconsejan evitar combinaciones fáciles de descubrir, como fechas de nacimiento, números de documento, nombres de familiares o datos personales.

También resulta fundamental activar la autenticación en dos pasos. Esta herramienta incorpora una segunda instancia de verificación para acceder a las cuentas y dificulta el ingreso de personas no autorizadas.

Sin embargo, ninguna medida resulta completamente efectiva si el usuario entrega sus códigos de seguridad. Por eso, nunca deben compartirse las claves temporales, los códigos recibidos por mensajes ni los tokens bancarios, incluso cuando quien los solicita asegura trabajar para una entidad financiera.

2. Desconfiar de mensajes sospechosos y comprobar las transferencias

Otra modalidad frecuente de estafa comienza con una llamada o mensaje que advierte sobre un supuesto bloqueo de cuenta, una compra desconocida o un movimiento sospechoso.

El objetivo de los delincuentes es generar preocupación para que la víctima actúe rápidamente, ingrese a un enlace falso o transfiera dinero sin verificar la información.

Ante estas situaciones, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recomienda utilizar únicamente las aplicaciones y páginas oficiales de las entidades financieras.

También es importante recordar que los bancos y las billeteras virtuales no solicitan contraseñas, códigos de seguridad ni transferencias para solucionar supuestos inconvenientes mediante llamadas o mensajes.

La precaución debe mantenerse incluso cuando el pedido proviene de un contacto conocido. Si un familiar solicita dinero de manera urgente, lo recomendable es comunicarse directamente con esa persona antes de realizar cualquier operación.

Asimismo, cuando alguien asegura haber realizado una transferencia por error, se debe comprobar el ingreso del dinero desde la propia cuenta y contactar a la entidad financiera antes de devolver fondos.

3. Proteger el celular y evitar aplicaciones desconocidas

El tercer consejo está relacionado con la seguridad del teléfono móvil, ya que estos dispositivos almacenan información personal y permiten acceder directamente a las cuentas financieras.

Entre las medidas recomendadas aparece la activación del bloqueo de pantalla mediante contraseña, reconocimiento facial o huella digital. También es conveniente ocultar las notificaciones que muestran información sensible cuando el dispositivo está bloqueado.

Algunas billeteras virtuales, como Mercado Pago, ofrecen funciones adicionales de protección, entre ellas la autenticación biométrica y herramientas que permiten reforzar la seguridad de las transferencias.

Otro punto fundamental es evitar la instalación de aplicaciones de acceso remoto cuando una persona desconocida lo solicita. Programas como AnyDesk o TeamViewer pueden ser utilizados por estafadores para controlar el teléfono y acceder a información bancaria.

Qué hacer si detectás movimientos desconocidos

Si una persona descubre transferencias que no realizó o sospecha que sus contraseñas fueron comprometidas, debe comunicarse inmediatamente con el banco o la billetera virtual.

Las entidades pueden aplicar medidas preventivas para proteger la cuenta y evitar nuevas operaciones no autorizadas.

También se recomienda modificar las contraseñas comprometidas, conservar los mensajes sospechosos y guardar los comprobantes de movimientos para realizar el reclamo correspondiente.

Aunque ninguna herramienta garantiza una protección absoluta, combinar estas medidas permite disminuir considerablemente los riesgos y operar con mayor seguridad.