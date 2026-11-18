El calendario de descuentos de noviembre ya gastó su primera fecha. El CyberMonday pasó entre el 2 y el 4, dejó sus números y se despidió hasta 2027. Queda el Black Friday, que este año cae el viernes 27 de noviembre y que se rige por reglas bastante distintas a las del evento que lo antecedió.

Qué es el Black Friday y en qué se diferencia del Cyber Monday

La fecha nació en Estados Unidos a principios de la década de 1960 como una jornada de rebajas fuertes en tiendas físicas y, con el tiempo, también en las online. En la Argentina la primera edición fue en 2013 y desde entonces se hace a la par que allá, el cuarto viernes de noviembre, según el repaso de Ámbito sobre los tres eventos.

Lo que separa al Black Friday de los otros dos es quién está detrás. El CyberMonday es una iniciativa que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) impulsa desde 2012, dura tres días, es solo online y tiene un sitio oficial. El Hot Sale responde al mismo esquema y a la misma cámara, pero en otoño. La edición 2026 fue del lunes 11 al miércoles 13 de mayo, con más de 800 marcas confirmadas.

Al Black Friday, en cambio, no lo organiza la CACE. Cada comercio decide si se suma, con qué productos y por cuánto tiempo.

De ahí salen varias consecuencias prácticas para quien compra. Falta un sitio único que reúna todas las promociones, tampoco hay un listado oficial de participantes y, cuando la fecha termina, nadie publica un balance general de lo que se vendió.

Cómo funciona: fecha, duración y dónde se concentra la oferta

Para este año, el día que maneja el sector es el viernes 27 de noviembre. La revista Mercado lo consignó el 16 de octubre. En los papeles se trata de una sola jornada. En la práctica casi nunca lo es: el año pasado, según contó La Nación, las promociones arrancaron el viernes 28 de noviembre y siguieron hasta el lunes 1° de diciembre. Como tampoco ahora hay un organizador que fije el plazo, la duración depende de cada vendedor y conviene leer las condiciones en cada sitio.

Con la oferta pasa algo parecido. Al no existir una vidriera común, las promociones quedan repartidas entre las tiendas propias de las marcas, las cadenas de electrodomésticos, los supermercados y los marketplaces, que arman sus propias páginas para la fecha. Ahí entran, por caso, las ofertas de Black Friday en Mercado Libre, junto con las secciones equivalentes de otros comercios.

Qué se compra más, según los datos

Sin balance propio, la referencia más cercana son los eventos de la CACE. El CyberMonday de este mes facturó $682.185 millones, con casi 6,5 millones de órdenes de compra y más de 14,6 millones de productos vendidos, de acuerdo con los datos de la cámara que difundió iProUP el 6 de noviembre. El Hot Sale de mayo había cerrado en $673 mil millones y más de 6 millones de órdenes, según publicó Mercado el 18 de ese mes.

¿Qué hay adentro de esas órdenes? El ranking por categoría más completo que circuló es el del CyberMonday 2025, recogido por Ámbito el 7 de noviembre del año pasado. Por facturación encabezaron electrodomésticos y aires acondicionados, seguidos por alimentos y bebidas; hogar, muebles y jardín; pasajes y turismo, y electrónica, audio, video y TV. Por unidades el orden cambia y arriba de todo aparece alimentos y bebidas, delante de herramientas y construcción, cuidado personal, electrodomésticos e indumentaria no deportiva.

Este noviembre el mapa se movió algo. Las categorías destacadas fueron las apps de alimentos, los marketplaces y el turismo, mientras que aires acondicionados y televisores perdieron protagonismo. Andrés Zaied, de la CACE, habló de “un consumidor que sigue apostando por el canal digital, pero de una manera mucho más estratégica”, que busca hacer rendir el presupuesto en consumos cotidianos.

Las compras de todos los días también entran

Que alimentos y bebidas lidere en unidades sugiere un uso de estas fechas que excede a la tecnología, el de llenar la alacena. Lo mismo vale para cualquier consumo que se repite mes a mes, del café a los artículos de limpieza, y el alimento para mascotas es un ejemplo claro porque la bolsa se termina igual, haya promoción o no.

Si la comida para tu perro es un gasto fijo, la fecha sirve para adelantar una compra que ibas a hacer de todos modos. El cálculo es sencillo cuando ya conocés la marca, la variedad y cuánto pagás habitualmente.

Comparar tiene su trampa. En cualquier listado de alimento para perros conviven bolsas de distinto peso y líneas para cachorros, adultos y animales mayores, así que la cuenta útil se hace por kilo y sobre la misma fórmula.

Qué esperar y cómo comparar precios

Las guías periodísticas, como la que publicó La Nación para la edición pasada, repiten una recomendación doble. Usar comparadores o entrar directo a las tiendas para confirmar que la rebaja conviene, y prestar atención a que el precio no haya sido inflado antes de la promoción. Para eso último alcanza con anotar hoy, con dos semanas de margen, cuánto cuesta lo que pensás comprar.

Ya en la fecha, lo que se compara es el mismo producto en más de un comercio, y no solo el número grande:

el precio final con el envío incluido;

el medio de pago que exige la promoción y si la financiación tiene costo;

el plazo de entrega prometido;

quién vende, si la tienda oficial de la marca o un tercero;

las condiciones de cambio y devolución.

A las compras a distancia las alcanza además el artículo 34 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Da diez días corridos para arrepentirse, contados desde que se entrega el producto o se celebra el contrato, lo último que ocurra, y pone los gastos de devolución a cargo del vendedor.