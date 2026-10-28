El escándalo político e internacional por la presunta participación del gobierno de Javier Milei en la salida irregular del dirigente de ultraderecha brasileño Flávio Bolsonaro escaló formalmente al Congreso de la Nación y a la Justicia federal.

Un sector de la oposición en la Cámara de Diputados exigió la citación urgente del canciller Pablo Quirno para que brinde explicaciones, mientras que el presidente libertario fue formalmente denunciado penalmente por encubrimiento.

La crisis institucional estalló luego de que versiones periodísticas y testimonios aeroportuarios confirmaran que Bolsonaro realizó una escala en Puerto Iguazú —ingresando desde Foz de Iguazú— para abordar un vuelo privado rumbo a Estados Unidos, pese a encontrarse presuntamente alcanzado por restricciones de salida dispuestas por la justicia de su país.

Pedido de interpelación a Quirno

La iniciativa parlamentaria fue impulsada por el diputado Pablo Juliano (radical del bloque Provincias Unidas), quien presentó un proyecto de resolución para interpelar al titular del Palacio San Martín.

El texto contiene 91 preguntas específicas orientadas a esclarecer si funcionarios de la Casa Rosada y la diplomacia nacional facilitaron el traslado clandestino.

Entre los puntos centrales del requerimiento se exige registros y documentación, entrega inmediata de registros migratorios, planes de vuelo y comunicaciones diplomáticas oficiales.

Un control de procedimientos, para determinar si el tránsito del político brasileño se ajustó a los canales regulares o si medió una intervención excepcional del Ejecutivo.

Cómo fue el accionar de las fuerzas de seguridad, para esclarecer la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el traslado desde la frontera hasta la terminal de Puerto Iguazú y el uso de recursos públicos.

También, que den pruebas de financiamiento y logística. La identificación de la contratación de la firma Baires Fly SA como operadora del avión, y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, investigado por presuntas irregularidades en la ANDIS.

Además, en la denuncia, se revela qué impacto geopolítico puede repercutir en el mediano plazo, las consecuencias diplomáticas del episodio y la postura del Gobierno respecto a la relación institucional con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva.

Denuncia penal contra Javier Milei

En paralelo al frente legislativo, el presidente Javier Milei fue blanco de una denuncia penal presentada por el legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano. La acción judicial acusa al mandatario de “encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.

Solano fundamentó la presentación en la gravedad institucional de haber utilizado la estructura estatal para blindar a un aliado internacional y sustraerlo de la justicia brasileña.

La denuncia advierte sobre la contradicción del Ejecutivo, que inicialmente negó la estadía de la familia Bolsonaro en territorio argentino para luego admitir su salida en un vuelo privado. Por ello, la presentación judicial reclama preservar con urgencia cámaras, comunicaciones y registros de custodia para deslindar responsabilidades penales en los funcionarios involucrados.