La interna del Bloquismo en Santa Lucía volvió a quedar expuesta. El presidente del comité departamental, Sebastián Grígolo, acusó a su antecesor, Juan Sancassani, de haberse llevado las sillas de la sede cuando dejó la conducción. En ese contexto, defendió el alineamiento del partido con el gobernador Marcelo Orrego y sostuvo que esa decisión hizo “más fácil” la militancia en el departamento.

Durante una entrevista en Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, el dirigente recordó cómo encontró el comité al asumir y lanzó una fuerte acusación contra quien anteriormente presidió el espacio.

“Lo peor de todo fue que no había sillas. La primera reunión que tuvimos que hacer, tuvimos que hacerla parados. Se llevó las sillas. Cuando llegamos, no había sillas”, dijo.

Grígolo explicó que la nueva conducción tuvo que recuperar el funcionamiento de la sede prácticamente desde cero y destacó que todo el trabajo se realizó con recursos y esfuerzo de los propios militantes.

“Tenemos luz, tenemos calefacción, tenemos sillas propias y está todo anotado en el libro de actas. Hemos remodelado la oficina, pintado, todo con nuestras manos, todo con nuestro sacrificio”.

Además, señaló que el comité volvió a tener actividad permanente, con reuniones políticas y distintas propuestas para los vecinos, entre ellas talleres destinados a adultos mayores.

Tras referirse a la situación interna, el dirigente hizo una evaluación política sobre el presente del Bloquismo dentro del frente oficialista y aseguró que el acuerdo con Orrego mejoró la relación con los afiliados y el electorado santaluceño.

“Alinearse con Orrego hizo más fácil la militancia del Bloquismo. Hay más coincidencias, por lo menos en el departamento”, afirmó Grígolo.

Esa percepción contrasta con la etapa en la que el partido compartía espacio con el peronismo. “No ocurría cuando estábamos con el peronismo. La verdad es que recibíamos más críticas. Estoy hablando siempre de mi departamento”.

Consultado sobre si el votante bloquista de Santa Lucía se siente más identificado con el oficialismo provincial que con el PJ, respondió de manera categórica: “Sí, totalmente”.

Incluso sostuvo que el acercamiento al Gobierno provincial fortaleció la imagen del partido en el departamento.

“Yo creo que nos benefició alinearnos con el oficialismo, con Orrego. La gente tiene un mejor concepto y ve bien que estemos alineados con Orrego”.

De cara a las elecciones de 2027, Grígolo también dejó en claro que el sector que conduce pretende tener protagonismo dentro del frente oficialista y se mostró dispuesto a medir el peso electoral del Bloquismo en Santa Lucía.

“Sería bueno medirse también. Estamos confiados en que tenemos nuestro caudal de votos y nuestro trabajo”.

Textuales

Sebastián Grígolo / Presidente del Comité de Santa Lucía