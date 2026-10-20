La minera canadiense Blue Sky Uranium Corp. informó el inicio de sus actividades de exploración en el proyecto de uranio y vanadio Amarillo Grande, en la provincia de Río Negro. El programa, que se extenderá por seis meses en su etapa inicial, comenzó con trabajos de exploración greenfield (en áreas sin exploración previa) en la zona de Bajo de Valcheta, a los que seguirán estudios geofísicos y de radón en el depósito Ivana y en el corredor que lo rodea.

El objetivo del plan es generar nuevos blancos de exploración y preparar las áreas prioritarias para futuros estudios y perforaciones, tomando como base el potencial de distrito que estableció el descubrimiento del depósito Ivana. Además, la compañía prevé completar la primera campaña de perforación en el objetivo Cuatro, para lo cual trabaja en la finalización de los permisos y accesos correspondientes.

Nikolaos Cacos, presidente y CEO de Blue Sky, destacó el alcance del programa. "Este programa inicial de seis meses nos da una clara oportunidad de evaluar el potencial de nuevos descubrimientos en Amarillo Grande. El programa es sistemático, ya que evalúa tanto nuevas áreas como nuevos métodos para maximizar las posibilidades de encontrar el próximo depósito", señaló el ejecutivo.

Las tareas de exploración están planificadas para un período de doce meses, con un programa inicial de seis meses aprobado y financiado. Tras la finalización e interpretación de los primeros trabajos, se considerarán estudios geofísicos de polarización inducida (IP) y nuevas campañas de perforación, que combinarán circulación inversa (RC) y diamantina, según los resultados y la revisión técnica conjunta con COAM.

El programa es ejecutado por Minera Cielo Azul S.A. (MCA), la subsidiaria argentina de propiedad total de Blue Sky. El financiamiento de la exploración está a cargo de Abatare Spain, S.L.U. (COAM), a través de IMSA, la empresa conjunta creada para avanzar con el proyecto de uranio y vanadio Ivana en el marco del acuerdo de opción de compra.

Según se informó, COAM se comprometió a financiar el programa de exploración de seis meses a través de MCA. El acuerdo de opción otorga a IMSA el derecho exclusivo de adquirir el 100% de ciertos objetivos de exploración propiedad de MCA, sujeto a gastos mínimos anuales, el pago de un precio de ejercicio y una regalía del 2% para MCA sobre los objetivos adquiridos. Este marco permite financiar la exploración en las propiedades de MCA mientras Blue Sky conserva la titularidad hasta que se ejerza la opción.

El proyecto Amarillo Grande fue un descubrimiento propio de Blue Sky y tiene el potencial de convertirse en un proveedor líder de uranio para el creciente mercado argentino y para el mercado internacional. La compañía también tiene la opción sobre el proyecto Corcovo, que demostró potencial para albergar un depósito de uranio de recuperación in situ.

Blue Sky Uranium es miembro del Grosso Group, un grupo de gestión de recursos que ha sido pionero en la exploración en Argentina desde 1993.