Blue Sky Uranium inició un nuevo programa de exploración en su proyecto Amarillo Grande, ubicado en la provincia de Río Negro, que incluye una primera perforación en el objetivo Cuatro y estudios detallados en un corredor de 11 kilómetros que se extiende desde el depósito Ivana hacia el norte. La compañía informó que el programa aprobado y financiado para los primeros seis meses también contempla relevamientos geofísicos, estudios de gas radón y muestreos geoquímicos.

El programa tiene tres frentes complementarios. El primero es el objetivo Cuatro, donde se realizarán 500 metros de perforación con 23 pozos prioritarios de circulación reversa, con una profundidad promedio de 21 metros. El segundo es el Corredor Ivana, que abarca 5 kilómetros de una extensión mayor de 11 kilómetros, donde se aplicarán nuevas técnicas para identificar y mapear objetivos. El tercero es la exploración regional en el sector oeste, donde se evaluará el potencial de nuevas zonas como Don Javier, Toro, Bajo de Valcheta West e Ivana West.

Resultados previos y contexto

Blue Sky Uranium informó también que completó el programa de perforación en el objetivo Ivana East, donde seis pozos de diamantina totalizaron 431 metros, pero los resultados no confirmaron el modelo geológico original, ya que los pozos atravesaron principalmente unidades arcillosas sin las areniscas favorables que alojan la mineralización de uranio en Ivana.

En el Corredor Ivana, estudios previos habían identificado múltiples horizontes de arenisca reducida asociados a materia orgánica, pirita y alteración de frente redox, con resultados de hasta 3,4 metros con 272 ppm de U3O8.

Estrategia de exploración y contexto nacional

El programa se enmarca en el contexto de exploración de metales críticos en Argentina, donde el uranio y el vanadio —utilizados en baterías y aplicaciones energéticas— ganan relevancia frente a la transición energética. La empresa explicó que la metodología incluye estudios de gas radón, que pueden detectar mineralización a mayor profundidad que los métodos superficiales tradicionales, y relevamientos de polarización inducida para mapear estructuras favorables.

La exploración se desarrollará durante doce meses, con una primera etapa de seis meses que incluye permisos, contrataciones y preparación de campo, y una segunda fase condicionada a los resultados iniciales. Blue Sky Uranium es una empresa canadiense con foco en Argentina, donde también mantiene el proyecto Corcovro, en Chubut, con potencial para recuperación in situ de uranio.