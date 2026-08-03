Boca Juniors no se retiró completamente del mercado de pases. Aunque la ventana de incorporaciones cerró oficialmente a fines de agosto, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja por estas horas en dos movimientos que podrían darle nuevas oportunidades para sumar refuerzos.

El objetivo es concretar las salidas a préstamo de Santiago Zampieri e Iker Zufiaurre, dos juveniles que cruzarían al fútbol uruguayo. Estas cesiones le permitirían al Xeneize obtener dos cupos adicionales otorgados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mantener abierta la posibilidad de incorporar hasta el 2 de septiembre.

Dos juveniles que buscan continuidad

Uno de los futbolistas que está cerca de emigrar es Santiago Zampieri. El lateral izquierdo categoría 2007 tuvo actuaciones destacadas en la Reserva, pero todavía no logró debutar en la Primera de Boca.

Con Lautaro Blanco y Malcom Braida por delante en la consideración del cuerpo técnico, el juvenil analiza una salida para sumar minutos. Su destino sería Montevideo City Torque, donde tendría la posibilidad de competir en el fútbol profesional.

El otro caso es el de Iker Zufiaurre. El delantero categoría 2005 debutó durante el ciclo de Diego Martínez, disputó nueve partidos con la camiseta azul y oro y convirtió un recordado gol ante Vélez.

Sin embargo, con Rodolfo Arruabarrena al frente del plantel, no encontró continuidad y todo indica que continuará su carrera en Albion de Uruguay.

Los cupos que busca Boca para seguir en el mercado

La clave de estas negociaciones está en que ambos jugadores cumplen con el requisito de haber firmado el porcentaje mínimo de planillas exigido durante la última temporada.

Al tratarse de transferencias a clubes del exterior, Boca podría recibir dos cupos extra para incorporar futbolistas, una alternativa que le permitiría moverse nuevamente pese al cierre formal del mercado.

Mientras tanto, la dirigencia decidió frenar momentáneamente la búsqueda de un centrodelantero. La recuperación de Adam Bareiro genera optimismo dentro del club y esperan que el delantero pueda volver a estar disponible en las próximas semanas.

La lista de delanteros que fueron ofrecidos

Si la recuperación de Bareiro continúa retrasándose, Boca podría reactivar la búsqueda de un atacante. En las últimas semanas varios nombres fueron acercados por representantes e intermediarios, aunque Riquelme no quiere tomar decisiones apresuradas.

Entre los delanteros que fueron ofrecidos aparecen:

Mauro Icardi, libre tras su paso por Galatasaray.

Alex Arce, de Independiente Rivadavia.

Pablo Vegetti, actualmente en Cerro Porteño.

Ezequiel “Chimy” Ávila, libre de Betis.

Tomás Molina, de Argentinos Juniors.

Guido Carrillo, de Estudiantes de La Plata.

David Romero, de Tigre.

Ignacio Russo, de Tigre.

Gabriel Ávalos, de Independiente.

Con las salidas de Zampieri y Zufiaurre como prioridad, Boca intenta ganar tiempo y espacio para un mercado que todavía podría tener un último capítulo.