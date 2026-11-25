Boca recibirá este miércoles desde las 21 a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura. Pese al desgaste físico que acumuló el plantel por la seguidilla de partidos y la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, Rodolfo Arruabarrena analiza utilizar mayoría de titulares.

La intención del entrenador es poner lo mejor que tenga a disposición, aunque sin asumir riesgos innecesarios. Por eso, el cuerpo técnico evaluará a los futbolistas hasta último momento y definirá si mantiene el equipo que le ganó 2 a 0 a Atlético Mineiro o introduce modificaciones.

Paredes y Ascacíbar, entre las dudas

Uno de los casos que requiere mayor atención es el de Leandro Paredes, quien sufrió un golpe de calor y un cuadro de deshidratación durante la final. El capitán debió ser reemplazado y trasladado a una clínica para realizarse estudios, cuyos resultados fueron satisfactorios.

Este lunes, Paredes realizó trabajos regenerativos sin inconvenientes y manifestó su deseo de estar frente a la Lepra mendocina. Otro de los futbolistas que llega exigido desde lo físico es Santiago Ascacíbar, por lo que también será evaluado.

La probable formación de Boca

De acuerdo con la información difundida, el equipo que analiza Arruabarrena estaría integrado por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. En el mediocampo jugarían Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

En la ofensiva aparecerían Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. La formación definitiva se conocerá durante las primeras horas de la tarde, luego de la activación en la concentración.

Los datos del partido

El encuentro se disputará este miércoles a las 21 en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y el árbitro designado será Luis Lobo Medina.