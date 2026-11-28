Boca Juniors y Palmeiras se enfrentarán en febrero de 2027 para definir al campeón de la Recopa Sudamericana, luego de que el conjunto brasileño conquistara este sábado la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata en Montevideo y sellara su cruce ante el club argentino, flamante ganador de la Copa Sudamericana.

De acuerdo con el calendario oficial de la Conmebol, la serie se disputará a doble partido: la ida tendrá lugar el miércoles 17 de febrero en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará una semana más tarde, el miércoles 24, en el estadio Nubank Parque de São Paulo, debido a que el reglamento establece que el campeón de la Libertadores cierra la llave como local.

La confederación sudamericana aún debe oficializar los horarios y la grilla televisiva definitiva de ambos encuentros, que coincidirán en el calendario con la disputa de la Fase II de la Copa Libertadores 2027, instancia de la que tanto el Xeneize como el Verdão estarán exentos por contar ya con su lugar asegurado en la fase de grupos del máximo certamen continental.

En el plano económico, a la espera de una eventual actualización de las escalas por parte de la Conmebol, la edición 2026 —en la que Lanús venció a Flamengo— sirve como referencia: el campeón recibió un premio de 1.800.000 dólares y el subcampeón embolsó 900.000 dólares por disputar la final de ida y vuelta, por lo que ambos clubes tienen garantizado al menos un piso cercano al millón de dólares por participar de la definición.

Desde lo estadístico, Boca Juniors es el máximo ganador histórico de la Recopa Sudamericana con cuatro consagraciones (1990, 2005, 2006 y 2008) y una final perdida (2004), mientras que Palmeiras levantó el trofeo en 2022 y cayó en 2021 ante Defensa y Justicia. Además, la serie volverá a poner en juego el historial por países: hasta el momento, los clubes brasileños acumulan 13 títulos en el certamen frente a 12 conquistas de equipos argentinos.

Todos los campeones de la Recopa Sudamericana

1989: Nacional de Uruguay (ante Racing Club de Argentina)

1990: Boca Juniors de Argentina (ante Atlético Nacional de Colombia)

1991: Olimpia de Paraguay (campeón directo por ganar la Libertadores y la Supercopa 1990)

1992: Colo-Colo de Chile (ante Cruzeiro de Brasil)

1993: San Pablo de Brasil (ante Cruzeiro de Brasil)

1994: San Pablo de Brasil (ante Botafogo de Brasil)

1995: Independiente de Argentina (ante Vélez Sarsfield de Argentina)

1996: Gremio de Brasil (ante Independiente de Argentina)

1997: Vélez Sarsfield de Argentina (ante River Plate de Argentina)

1998: Cruzeiro de Brasil (ante River Plate de Argentina)

2003: Olimpia de Paraguay (ante San Lorenzo de Argentina)

2004: Cienciano de Perú (ante Boca Juniors de Argentina)

2005: Boca Juniors de Argentina (ante Once Caldas de Colombia)

2006: Boca Juniors de Argentina (ante San Pablo de Brasil)

2007: Internacional de Brasil (ante Pachuca de México)

2008: Boca Juniors de Argentina (ante Arsenal de Argentina)

2009: Liga de Quito de Ecuador (ante Internacional de Brasil)

2010: Liga de Quito de Ecuador (ante Estudiantes de La Plata de Argentina)

2011: Internacional de Brasil (ante Independiente de Argentina)

2012: Santos de Brasil (ante Universidad de Chile de Chile)

2013: Corinthians de Brasil (ante San Pablo de Brasil)

2014: Atlético Mineiro de Brasil (ante Lanús de Argentina)

2015: River Plate de Argentina (ante San Lorenzo de Argentina)

2016: River Plate de Argentina (ante Independiente Santa Fe de Colombia)

2017: Atlético Nacional de Colombia (ante Chapecoense de Brasil)

2018: Gremio de Brasil (ante Independiente de Argentina)

2019: River Plate de Argentina (ante Athletico Paranaense de Brasil)

2020: Flamengo de Brasil (ante Independiente del Valle de Ecuador)

2021: Defensa y Justicia de Argentina (ante Palmeiras de Brasil)

2022: Palmeiras de Brasil (ante Athletico Paranaense de Brasil)

2023: Independiente del Valle de Ecuador (ante Flamengo de Brasil)

2024: Fluminense de Brasil (ante Liga de Quito de Ecuador)

2025: Racing Club de Argentina (ante Botafogo de Brasil)

2026: Lanús de Argentina (ante Flamengo de Brasil)

2027: Palmeiras de Brasil vs. Boca Juniors de Argentina