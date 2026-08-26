El futuro de Exequiel Zeballos volvió a quedar en el centro de la escena en Boca. Mientras se acerca el final de su contrato, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mantiene negociaciones con Napoli para concretar la venta del delantero y evitar que se marche libre a comienzos de 2027.

El Changuito ya alcanzó un acuerdo total con el conjunto italiano para firmar un contrato por cinco temporadas. Sin embargo, todavía resta resolver un punto fundamental: el monto que recibirá Boca por su transferencia. Hasta el momento, Napoli no logró satisfacer las pretensiones económicas del Xeneize.

El escenario obliga a Boca a acelerar. El vínculo del futbolista de 24 años finaliza en diciembre y, aunque desde su entorno descartan que tenga intenciones de marcharse con el pase en su poder, el paso del tiempo debilita la posición del club en las negociaciones.

Los contactos entre Zeballos y Napoli comenzaron a principios de este año. Si bien aparecieron otros clubes interesados durante los últimos meses, el deseo del atacante se mantuvo: continuar su carrera en el conjunto italiano.

La fórmula que negocian Boca y Napoli

Uno de los escenarios que tomó fuerza en las últimas horas consiste en cerrar la transferencia antes de que finalice el mercado europeo, pero permitir que Zeballos permanezca algunos meses más en Boca. De concretarse esa alternativa, recién se incorporaría a Napoli en enero de 2027.

La dirigencia xeneize sabe que difícilmente pueda recibir los 15 millones de euros establecidos originalmente en la cláusula de rescisión. No obstante, tampoco pretende aceptar una cifra cercana a un simple resarcimiento teniendo en cuenta la edad, el potencial y el valor de mercado del delantero.

Por eso, las partes intentan encontrar un punto intermedio que permita concretar la operación. Boca conseguiría un ingreso económico antes del vencimiento del contrato y Napoli aseguraría la incorporación de Zeballos, incluso si su llegada efectiva a Italia queda postergada hasta enero.

Con el cierre del mercado de pases europeo cada vez más cerca, las próximas jornadas serán determinantes. Si Boca y Napoli logran acordar las cifras, el Changuito podría dejar definida su salida del Xeneize después de una extensa negociación y preparar su desembarco en el fútbol italiano.